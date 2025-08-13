Descubre la mecánica de Juego de pelotas: toboganes, pelotas y una gran piscina

Juego de Pelotas llegará próximamente a Antena 3 y Juanra Bonet será el encargado de conducir el formato. En cada programa participarán dos equipos que se enfrentarán a diez temáticas diferentes y cada uno va irá escogido la que prefiere.

Uno de los aspectos más diferenciadores e importantes del formato es la gran piscina que se sitúa en mitad del plató y que cuenta con seis toboganes, encima de los cuales pueden verse a lo lejos seis pelotas gigantes de color amarillo.

Cuando uno de los equipos escoja el tema, se formulará una pregunta que tendrá varias opciones de respuesta y cada una de ellas tendrá un lugar al final de los toboganes. Todos aquellos que se coloquen en una casilla incorrecta, verán como las pelotas gigantes los empujan a la gran piscina y quedarán eliminados.

Por lo tanto, para seguir jugando y evitar las pelotas, deberán adivinar la respuesta correcta. Los concursantes podrán optar a un premio de 100.000 euros.