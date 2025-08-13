La mecánica
Descubre la mecánica de Juego de pelotas: toboganes, pelotas y una gran piscina
Así es el nuevo programa presentado por Juanra Bonet en el que unas pelotas gigantes son las protagonistas para no acabar empapado. Conoce cómo es el concurso de Juego de pelotas.
Juego de Pelotas llegará próximamente a Antena 3 y Juanra Bonet será el encargado de conducir el formato. En cada programa participarán dos equipos que se enfrentarán a diez temáticas diferentes y cada uno va irá escogido la que prefiere.
Uno de los aspectos más diferenciadores e importantes del formato es la gran piscina que se sitúa en mitad del plató y que cuenta con seis toboganes, encima de los cuales pueden verse a lo lejos seis pelotas gigantes de color amarillo.
Cuando uno de los equipos escoja el tema, se formulará una pregunta que tendrá varias opciones de respuesta y cada una de ellas tendrá un lugar al final de los toboganes. Todos aquellos que se coloquen en una casilla incorrecta, verán como las pelotas gigantes los empujan a la gran piscina y quedarán eliminados.
Por lo tanto, para seguir jugando y evitar las pelotas, deberán adivinar la respuesta correcta. Los concursantes podrán optar a un premio de 100.000 euros.
