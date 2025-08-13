Benita, entre lágrimas y en silla de ruedas: "Tengo que ser fuerte"

Benita se ha convertido en un ejemplo de lucha y fuerza para muchas personas. Hace tiempo, la vidente decidió tomar la que, seguramente, haya sido la decisión más importante de su vida: someterse a un cambio de género.

Inmersa completamente en conseguirlo y sentirse, por fin, cómoda con su cuerpo, Benita era grabada este martes por las cámaras de Europa Press llegando a la estación de Atocha, de Madrid.

Lo impactante es que Benita llegaba en silla de ruedas y al contar por qué se encontraba así, la vidente no podía evitar emocionarse. Entre lágrimas, Benita confesaba que llegaba de Barcelona y aunque aclaraba que no le había pasado nada grave y que ya contaría más detalles, este paso ha sido muy importante para ella: "Tengo que ser fuerte. Cuando me dicen que fuerte eres, Benita, digo, por tantas Benitas, por tantas Benitas. Y bueno, aquí estoy, aquí estoy. Estoy feliz de estar aquí en Madrid y de hacer todo, todo lo que estoy haciendo. Y que ayude a la gente y que les sirva y que sepa todo el mundo que nunca es tarde, nunca es tarde, nunca".

Benita se emociona al hablar con la prensa | Europa Press

Con ese sentido del humor que tanto la caracteriza, Benita también explicaba por qué había regresado así a Madrid y sola: "Porque venía con mi representante, con Tony R. Él tenía que llevar a un cantante suyo, Óscar el Ruso, una cosa de Sevilla. Y entonces digo, yo me voy sola, muy valiente. Entonces yo, que ahora mismo tengo más puntos, iba a decir que Chanel en Eurovisión, pero sí. Bueno, Chanel sí. Melody, Melody, perdona Melody, te quiero y te adoro, pero cero puntos".

Benita haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Un duro proceso para Benita, con el que se está convirtiendo en un ejemplo de superación para muchos, y del que parece que próximamente desvelará más detalles.