Demi Lovato confiesa lo "sanador" que ha sido reencontrarse con los Jonas Brothers: "Cada segundo fue maravilloso"

El reencuentro de los Jonas Brothers con Demi Lovato en los escenarios para cantar parte del repertorio de Camp Rock ya se ha convertido en un momento inolvidable de la cultura pop.

Durante el primer concierto del tour conmemorativo de los hermanos, Demi cantó junto al que fue su pareja y compañero de Disney Channel, Joe Jonas, dos de las canciones más emblemáticas de la película que sigue marcó a tantos adolescentes que crecieron con la televisión de los 2000.

Ahora, Lovato ha contado en el podcast Chicks in the Office que la invitación llegó directamente de su ex, Joe Jonas:

"Él me dijo: 'Oye, ¿qué vas a hacer el próximo fin de semana, el día 10? Nos encantaría que vinieras a interpretar This Is Me y Wouldn't Change a Thing. Has sido una parte muy importante de nuestro viaje y... este espectáculo es muy importante para nosotros y nos encantaría que estuvieras allí'".

La cantante no dudó en aceptar: "Hagámoslo", y según ha explicado, fue una elección acertada: "Fue tan bonito. Hemos pasado por muchas cosas juntos, todos nosotros, los Jonas Brothers y yo, y fue realmente genial pasar tiempo con ellos".

"Los tres vinieron a mi habitación y pasaron tiempo conociendo a mi marido, lo cual fue muy significativo para mí", comentaba sobre los momentos previos al concierto.

"Y me dieron las gracias efusivamente por haber cruzado el país para actuar con ellos, fue un detalle muy bonito y me sentí muy apreciada, fue muy sanador para nosotros. Me encantó. Cadasegundo fue maravilloso", contaba la artista emocionada.

Lovato también ha hablado sobre el éxito que, a día de hoy, sigue acumulando escuchas:

"This Is Me es la primera gran canción que he tenido. Así que poder interpretarla con ellos por primera vez en Dios sabe cuántos años fue como cerrar el círculo, algo muy especial, y fue genial verlos".

Joe Jonas y Demi Lovato en Camp Rock | Cordon Press

"Después de escucharla varias veces, lo recordé todo. Terminamos la prueba de sonido y Joe dijo: 'Sí, todavía lo tenemos'", aseguraba.

"No solo veo un proyecto en el que trabajé, veo una colección de recuerdos que realmente me llenaron y me dieron mucha vida en un momento oscuro de mi vida", alegaba sobre su etapa en Disney Channel.

"Estaba pasando por dificultades cuando trabajaba en esos proyectos, pero ellos me dieron mucha alegría", añadía.

No sabemos si esta escena, que ha significado tanto para todos los seguidores de Camp Rock y de ellos por separado, se volverá a repetir pronto, pero lo que sí sabemos es que quedará para siempreen el recuerdo de toda una generación.