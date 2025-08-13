Una experta desvela lo que pasa por la mente de un pirómano: "Sienten placer, muchos fallecen dentro de su propio fuego"

España sigue ardiendo: León, Zamora, Salamanca, Tarifa, Ourense o Madrid son algunas de las ciudades afectadas durante esta última semana por grandes incendios. Pero, ¿sabías que el 54% de esos fuegos son provocados por pirómanos?, la cifra es alarmante, por eso, Espejo Público ha entrevistado a la psicóloga, Lorena Grimal, quien ha desvelado lo que ocurre dentro de la mente de un incendiario.

"Son personas que no tienen buenas habilidades sociales"

La experta define a un pirómano como "persona que siente placer por el fuego", y que suelen "repetir" causando fuegos de forma repetida. Según la psicóloga: "El origen de ese placer está en la infancia. Son personas que no tienen buenas habilidades sociales y que tienen un trastorno del control de impulso, por lo tanto, no les importa el impacto medioambiental ni sobre las casas ni personas".

"Tienen anulada su conciencia"

A la pregunta de Miquel Valls de si los pirómanos son conscientes de lo que están haciendo, Lorena Grimal ha contestado en Más Espejo: "Son conscientes pero no en base al impacto que pueda tener. Es un trastorno que solo el 3,5% de las personas que son detenidas por estos fuegos, se les puede considerar pirómanos. Existen otras causas detrás, ya que estas personas suelen tener algún tipo de reivindicación o algún tipo de manía, y tienen totalmente anulada su conciencia o la conciencia del impacto".

"Como no pueden controlar el impulso, lo ejecutan"

Cuando los pirómanos van a la consulta de Lorena, lo que percibe en sus pacientes es "una fascinación por el fuego" y que les da igual "lo que venga después". Según ha explicado la experta: "El foco de un pirómano es el fuego, quiere crear esa obra, y sienten excitación total por lo que construyen en sus cabezas. Como no pueden controlar ese impulso, lo ejecutan, y ahí se les baja su ansiedad y su tristeza porque han conseguido lo que querían".

A la pregunta del colaborador Gonzalo Miró sobre si un pirómano se arrepiente una vez producido el incendio, la psicóloga ha respondido que "no se arrepienten", ya que los pirómanos puros son "incapaces de empatizar" y por eso suelen tener dificultades en las relaciones sociales cuando son pequeños.

"Muchos pirómanos fallecen dentro de su propio fuego"

Lorena Grimal ha finalizado su intervención en Más Espejo confesando que: "Los pirómanos no tienen consecuencias emocionales sobre la catástrofe, de hecho hay un estudio que dice que hay muchos pirómanos que fallecen dentro de su propio fuego, lo viven tan cerca que quieren participar en su propio fuego, y mucho llegan a perder su propia vida".

