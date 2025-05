El Gobierno avisa con emprender acciones legales tras la filtración de mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos

La filtración de mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y José Luis Ábalos, copan la actualidad política. Este martes el diario 'El Mundo' publica nuevas conversaciones entre el jefe del Ejecutivo y el entonces ministro de Transportes en el que hablan sobre Pablo Iglesias y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ante esta filtración, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado que el Gobierno emprenderá "acciones legales" si no se investiga de oficio la filtración de los mensajes privados: "Queremos conocer todo, quién ha sido, por qué, qué otros mensajes están en poder de personas capaces de cometer delitos".

Tanto Bolaños como la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, han tildado de "muy grave" y de "ataque" al Gobierno la publicación de los mensajes privados y han dado por hecho "que habrá una investigación judicial". "No hay límites para los ataques a Sánchez, ni su privacidad se respeta (...) Vamos a esperar que se abra y, si no se abre en periodo razonable, iniciaríamos las acciones", ha remarcado Bolaños. No avanza qué medidas concretas adoptarán.

