¿Sale más barato viajar fuera de España? Hacemos cálculos y hablamos con un experto

Stephan Keschelis, experto en turismo, analiza el alza de precios en el sector en Espejo Público: "La temporada vacacional cada vez se alarga más".

Experto en turismo

Redacción
Publicado:

Los precios de alojamiento y restauración en destinos turísticos españoles se han disparado más de un 23% respecto al año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y eso ha provocado que las reservas para viajar dentro de nuestro país hayan caído un 17% mientras que la demanda a destinos internacionales ha crecido un 23%. Tal y como explicaba nuestra compañera Carina Verdú, “una semana en un hotel de cuatro estrellas para dos personas costaría la friolera de 2.700 euros, cerca de lo que supondrían unas vacaciones en las mismas condiciones en Punta Cana (2.883 euros) o en la Riviera Maya (3.100 euros)”.

Precios más bajos

Para Stephan Keschelis, experto en turismo, la clave de que cada vez más españoles decidan viajar al extranjero se encuentra en la debilidad del dólar: "Viajar a América es un diez por ciento más barato. Si viajas a Estados Unidos puedes encontrar chollos increíbles. Eso también aplica a destinos como República Dominicana o la Riviera Maya. Allí puedes encontrar incluso precios más bajos”.

Aun así, Keschelis asegura en Espejo Público que en España hay destinos “interesantes”, que ofrecen buen precio; sobre todo, los que no están en la playa: “Tienes muy buenas ofertas en sitios urbanos. Pero también islas como Lanzarote o Tenerife ofrecen muy buenos precios todavía de vuelos, por menos de cincuenta euros”.

Más flexibilidad

“Una tendencia que observamos es que hay mucha más flexibilidad”. Stephan Keschelis explica que la temporada vacacional cada vez se alarga más: “La gente viaja más en septiembre o en octubre, con horario flexible”. En su opinión, el teletrabajo ha supuesto un punto de inflexión: “Ahora pueden aprovechar también sitios de vacaciones que permiten trabajar y tener vacaciones a la vez. Los hoteles se han adaptado a nuevos conceptos. Algunos ya combinan coworking con gimnasio, con instalaciones modernas y precios asequibles”, explica. Todo ello con estancias más extendidas, de dos o tres semanas.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

