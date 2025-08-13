Sara ilumina La Encrucijada con su sabiduría sencilla y su amistad con Amanda

Sara se presenta como la mejor amiga de Amanda, aportando alegría, inocencia y un tipo de sabiduría terrena al relato. Ángela Chica explica que muchas de estas cualidades conectan personalmente con ella, lo que refuerza su papel en la serie.

La actriz de La Encrucijada describe la relación entre Sara y Amanda como casi de hermanas, ya que ambas comparten orígenes familiares frágiles. Aunque Sara muestra poca constancia en sus proyectos personales, esto no supone un problema para su personaje.