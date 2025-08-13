Publicidad
Para 4 personas
Codornices al horno con patatas y panceta, la receta de Arguiñano que casi se hace sola
Tan fácil como apetitosa, así es esta receta de codornices al horno con patatas y panceta que ha elaborado Karlos Arguiñano.
Parece un plato de los que solo encuentras en un restaurante de lujo, sin embargo Karlos Arguiñano lo ha elaborado tan fácilmente que ahora ya lo puedes preparar en casa.
El resultado final es exageradamente apetitoso ya que la carne es muy poco grasa y jugosa, combina aromas increíbles y lleva un toque final con extra de sabor que le aporta el refrito de ajos y vinagre.