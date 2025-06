Garamendi, contundente con el intento de "culpar al de al lado" de miembros del Gobierno: "Lo de siempre, los empresarios somos los malos, fenomenal"

Este miércoles salía a la luz que la empresa Servinabar era en parte propiedad de Santos Cerdán, copropietario junto a un amigo. A esta pequeña empresa navarra le fueron adjudicados varios contratos públicos para llevar a cabo obras millonarias en colaboración con Acciona.

Momentos antes de la entrevista, Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, proponía sanciones a las compañías implicadas en casos de corrupción para que no pudieran trabajar con la Administración Pública, y lanzaba un ultimátum a Pedro Sánchez.

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se manifestaba contundentemente, rechazando la corrupción de plano. Al mismo tiempo hacía una petición para que no se caiga en responsabilizar de todo ello a las empresas o algunos empresarios: "Es lamentable lo que estamos viviendo".

Se refería en esos términos a la supuesta corrupción en el PSOE, y a cómo contrataban prostitutas y se las repartían, a juzgar por los audios publicados. Indignado subraya la gravedad de los acontecimientos y la apariencia de que "Aquí no ha pasado nada".

"Aquí ha pasado muchísimo, pasa tanto que rompe la confianza de los ciudadanos (…) En el plano ético no hay más que ver los audios. Cómo se trata a las mujeres cuando uno dice ser feministas y se les trata como a ganado", denunciaba el presidente de la patronal.

"Echar la culpa al de al lado"

Para Garamendi, partiendo de la máxima "corrupción cero" existiría una estrategia de 'echar balones fuera' y tratar de culpar a otros y no asumir la culpa propia, y que en ella se emplearía el término 'corruptor' intencionadamente: "¿Quiénes son los corruptores? Las empresas. No. Corruptor es quien tiene el poder y dice 'o me das dinero o no te doy la obra'. Cuidado, que el que paga tampoco está nada bien".

"No admito, como dijo la vicepresidenta, que los corruptores son las empresas. Eso no es así". sentenciaba el representante de los empresarios.

Aboga por perseguir la corrupción en todas sus formas y lugares, pero pide que no se demonice a las "más de dos millones de empresas", que según él existen en España.

"Se fue de rositas"

Susanna Griso insistía en si debería excluirse de concursos públicos a empresas implicadas en el pago de mordidas a cambio de contratos. Recordaba el caso del '3 per cent' en el que estuvo implicada Ferrovial, que según la periodista "se fue de rositas".

"Hay que ver lo que hay e inmediatamente pedir responsabilidades. Ahí están la propia justica, la empresa que tiene que tomar las decisiones (…) No me vale que de la parte de la política, que son los que tienen el poder... No me vale decir que toda la culpa es de las empresas, es que no es así", respondía el empresario.

"Que se investigue y que se pague"

Visiblemente indignado por las reacciones de varios representantes del Gobierno y militantes socialistas, expresaba lo siguiente. "Estamos en lo de siempre, los empresarios somos los malos de la película, fenomenal...".

Por último ponía de manifiesto que en ningún momento pretende defender a nadie "en absoluto" a ninguna de las partes implicadas en escándalos de corrupción como los que hoy en día se han llevado por delante a Santos Cerdán o José Luis Ábalos.

