Pepe Álvarez comparte el "tirón de orejas" de Pedro Sánchez a los empresarios: "España no cumple con la Carta Social Europea"

Pedro Sánchez sorprendía al estar presente junto a la ministra de Trabajo en la última firma de ratificación de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional -octava desde que es presidente del Gobierno-. En el acto en el que también estaban los líderes de los dos principales sindicatos, pero no el presidente de la patronal (CEOE), el jefe del Ejecutivo lanzaba un dardo a los empresarios por quedarse al margen: "Cuando los beneficios empresariales baten récord (...) Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más, (...) que se sienten con los sindicatos y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos".

"España no cumple"

Restaba importancia a la excepcional firma del presidente del Gobierno, y sobre ese llamamiento de Sánchez que Susanna Griso calificaba de "tirón de orjeas" a la patronal, tenía palabras de aprobación el líder sindical. "Hay datos que son muy objetivos", decía al respecto el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, que situaba a España fuera de los convenios europeos de proporcionalidad entre beneficios de las empresas y los sueldos que pagan a los trabajadores: "La carta Social Europea situaría el SMI en torno a los 1.444 euros mensuales".

Consideraba "un aliciente económico muy importante" para la situación laboral del país, así como que tiene consecuencias positivas en la productividad, aunque también calificaba este nuevo aumento como "muy moderado".

"No había ninguna justificación para que la patronal no estuviera presente en la firma", sentenciaba.

Elogios mutuos entre Sánchez y Yolanda

Álvarez rechazaba entrar a valorar los "cariños" o el "peloteo" -según Susanna Griso- que mutuamente se dedicaban el presidente y la vicepresidenta segunda. Respondía con cierta sorna que provocaba la reacción de Susana Díaz por sentirse aludida: "Tengo la sensación de que los comentaristas que tienes en la mesa van a saber mucho más que yo de ese tema".

"Eres un cachondo Pepe, te queremos un montón, pero eres un cachondo", decía la senadora socialista.

