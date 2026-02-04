Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las bajas laborales aumentan un 60% desde 2017: la AIReF alerta de una "dejación de funciones del INSS"

Plantean un control más exhaustivo en aquellas personas que cogen varia bajas en el mismo año.

Consulta médica

La AIReF alerta de una falta de control en las bajas laborales tras aumentar un 60 % desde 2017 | Getty Images | Archivo

Irene Rodríguez
Publicado:

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que las bajas laborales se han descontrolado. Desde 2017, los casos han crecido un 60 %, y no es solo que haya más, sino que también duran más. Si hace unos años una baja media duraba unos 40 días, ahora llega casi a los 46. Y en los problemas de salud mental, la cifra aumenta más, pasando de 67 días en 2017 a 99 en 2024.

Ante este panorama, la AIReF apunta directamente a una falta de control de las bajas laborales y propone reforzar el papel del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Su idea es que este organismo tenga más capacidad para actuar desde el principio, sobre todo en los casos recurrentes.

El informe se enmarca dentro de la segunda fase de la revisión del gasto público ('spending review') 2022-2026, un análisis que esta autoridad dedica a tres temas: la incapacidad temporal, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la ayuda oficial al desarrollo.

En cuanto a las bajas médicas, el gasto supera los 16.500 millones de euros, más del triple que en 2014, y se ha convertido en la segunda partida más cara de la Seguridad Social, solo superada por las pensiones.

Entre las causas del repunte, cita varios factores como la falta de seguimiento, los retrasos en listas de espera, la presión sobre la atención primaria y los cambios legales desde 2018 que han "revertido restricciones ampliando la protección económica". También influyen la estabilidad laboral y los convenios que completan el salario durante la baja. Según el análisis, pasar de contrato temporal a indefinido eleva un 30 % la probabilidad de coger una baja.

Durante la presentación del informe, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, fue tajante al expresar que "esa dejación de funciones del INSS hasta el día 365 no puede ser". Herrero insistió en que una actuación temprana del instituto podría evitar largas ausencias laborales y reducir el impacto en la productividad. Recordó además que el organismo puede intervenir en cualquier momento, aunque en la práctica suele hacerlo solo cuando se cumple un año de baja.

Control más exhaustivo

Entre las propuestas más destacadas está la creación de una unidad de seguimiento especializado dentro del INSS, con un sistema de alertas automáticas cuando un caso supere el "tiempo óptimo" de recuperación. También se plantea un control más exhaustivo para quienes acumulen varias bajas en un mismo año, y una mayor coordinación entre médicos, empresas y la Seguridad Social a través de una plataforma de información compartida.

Además, el informe revela que el 25 % de las personas concentran el 55 % de las bajas, lo que la AIReF llama "fenómeno de la reiteración". Las enfermedades musculoesqueléticas y respiratorias siguen siendo las más frecuentes, pero la que más casos concentra son las infecciosas y trastornos mentales, donde la duración media casi se ha duplicado, pasando de 67 días en 2017 a 98,5 días en 2024.

