Pedro Sánchez vuelve a presidir una firma de la subida del SMI: 37 euros brutos al mes

37 euros al mes, esta es la cantidad que va a incrementarse el salario mínimo interprofesional. En total quedará fijado en 1.221 euros mensuales. La firma de la subida del SMI va a contar este año con la presencia de Pedro Sánchez que desde enero de 2020 no asistía a este acto protocolario.

El SMI se revaloriza en 2026 un 3,1%. En el acuerdo participa el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, la patronal, una vez más, ha vuelto a quedarse fuera. Yolanda Díaz firmará el acuerdo con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. ambién estarán presentes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y los titulares de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La firma va a tener lugar en el Ministerio de Trabajo y este martes está previsto aprobar dicha subida en el Consejo de Ministros.

El incremento de 37 euros brutos al mes fija el SMI en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y este incremento tendrá carácter retroactivo con fecha al 1 de enero de 2026. La patronal CEOE-Cepyme rechaza la subida y se desvinculó del acuerdo después de que el Ejecutivo no incluyese su exigencia para actualizar con el alza del SMI los contratos suscritos con la Administración Pública.

