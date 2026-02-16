Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Subida SMI

Pedro Sánchez vuelve a presidir una firma de la subida del SMI: 37 euros brutos al mes

Pedro Sánchez no asistía a este acto protocolario desde enero de 2020. Está previsto que la medida se apruebe este martes en el Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez durante la firma de la subida del SMI el pasado enero

Pedro Sánchez vuelve a presidir una firma de la subida del SMI: 37 euros brutos al mes | EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

37 euros al mes, esta es la cantidad que va a incrementarse el salario mínimo interprofesional. En total quedará fijado en 1.221 euros mensuales. La firma de la subida del SMI va a contar este año con la presencia de Pedro Sánchez que desde enero de 2020 no asistía a este acto protocolario.

El SMI se revaloriza en 2026 un 3,1%. En el acuerdo participa el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, la patronal, una vez más, ha vuelto a quedarse fuera. Yolanda Díaz firmará el acuerdo con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. ambién estarán presentes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y los titulares de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La firma va a tener lugar en el Ministerio de Trabajo y este martes está previsto aprobar dicha subida en el Consejo de Ministros.

El incremento de 37 euros brutos al mes fija el SMI en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y este incremento tendrá carácter retroactivo con fecha al 1 de enero de 2026. La patronal CEOE-Cepyme rechaza la subida y se desvinculó del acuerdo después de que el Ejecutivo no incluyese su exigencia para actualizar con el alza del SMI los contratos suscritos con la Administración Pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Los médicos se manifiestan por un estatuto propio e independiente: "Mónica dimite, los médicos no te admiten"

Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima

Publicidad

Economía

Ángela Hernández, portavoz sindicato Amyts

Ángela Hernández, portavoz del sindicato Amyts, ante la huelga de médicos: "El ministerio ha decidido no escucharnos"

Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima

Los médicos arrancan su primera semana de huelga, estas son sus exigencias

Pedro Sánchez durante la firma de la subida del SMI el pasado enero

Pedro Sánchez vuelve a presidir una firma de la subida del SMI: 37 euros brutos al mes

Drones
Drones asistencia

Drones que pueden salvar vidas: "Tiene la utilidad de que tiene inteligencia artificial"

Ganadería
TEMPORAL

El temporal asfixia al sector primario: el campo no puede sembrar, el mar se vacía y las granjas están al límite

CASDGFASDG
PANTANOS EN PELIGRO

Los ingenieros de caminos advierten: "Con las presas puede ocurrir algo tan grave como con el ferrocarril"

Jesús Contreras, Vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos afirma con rotundidad, que el riesgo de un accidente en buena parte de las presas de titularidad pública es grave por falta de mantenimiento.

Imagen de explotaciones agrícolas inundadas
Balance provisional

Las pérdidas agrícolas alcanzan los 2.500 millones tras las últimas borrascas

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha detallado que las pérdidas "son más importantes" de lo esperado en un inicio.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenidos tres falsos revisores de gas por estafar 4.000 euros a una anciana en Granollers

Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima

Los médicos se manifiestan por un estatuto propio e independiente: "Mónica dimite, los médicos no te admiten"

España vive una nueva fiebre del oro

España vive una nueva fiebre del oro

Publicidad