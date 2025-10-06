Las crítica de Antonio Garamendi al Gobierno: "En una empresa si un directivo no presenta los presupuestos se va a la calle"

Hubo un tiempo en que la relación entre Antonio Garamendi y Yolanda Díaz fue muy buena pero las cosas ya no son así. "Me siento engañado por Yolanda", asegura el presidente de la CEOE. Después de que la vicepresidenta segunda le acusara de deslealtad institucional Garamendi asegura que es ella la que "no está teniendo lealtad".

"Me ha llamado machista 4 o 5 veces" dice Garamendi y eso le ha dolido. "Sinceramente, no me considero un machista", ha expuesto Garamendi, "ir a por la persona, a mí me parece brutal. Yo eso no lo voy a hacer nunca. Es decir, ni lo vamos a hacer, pero en este caso se ataca directamente a las personas", ha añadido.

Al presidente de la patronal le molesta que la vicepresidenta se meta con su sueldo con intención de descalificarlo y ha recordado que su remuneración depende de una institución privada. "Los altos cargos, vicepresidentes del Gobierno, van a tener un coche hasta que se mueran con un chofer, ¿Eso quién lo paga? Todos. Eso lo pagamos todos y eso no pasa nada", ha expuesto.

Sin presupuestos Sánchez debería dimitir

"En una empresa, si un directivo no presenta los presupuestos se va a la calle" dice Garamendi en relación al hecho de que el Gobierno esté con los presupuestos prorrogados desde 2023. "No tenerlos te permite ir jugando con partidas y los españoles tenemos derecho a saber en qué se gasta", dice.

"Llevamos tres años sin presupuestos, de hecho en esta legislatura no ha habido ni un presupuesto" asegura Garamendi, que critica al Gobierno por eso. "Los Presupuestos del Estado en España arrancan con la Constitución de Cádiz. ¿Y sabes a quién no le gustaban? A Fernando VII, ¿por qué? Pues porque los Presupuestos son los que te dicen dónde estás", ha zanjado.

