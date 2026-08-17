Fuerte enfrentamiento entre Sánchez del Real (Vox) y un periodista marroquí: "No solo vamos a defender Ceuta y Melilla, lo vamos a extender más allá"

Las palabras pronunciadas por el periodista marroquí Toufiq Slimani, que previamente había conectado con el programa a cuenta de la situación de Ceuta y Melilla y las reivindicaciones territoriales de Marruecos, no han convencido al exdiputado de Vox y ceutí Víctor Sánchez del Real. Este, también en conexión, le ha respondido contundentemente y ha defendido que España debe responder a lo que considera un ataque híbrido, llegando incluso a plantear la recuperación de la "Hispania grande". Un debate con argumentos basados en la historia que ha ido aumentando en tensión hasta desembocar en un enfrentamiento verbal entre ambos. La situación ha obligado incluso a Lorena García a intervenir y llamar la atención tanto a Sánchez del Real como al periodista marroquí.

"Podemos recuperar la Hispania grande otra vez"

"Él es muy libre de decir que quiere reclamar Ceuta, Melilla, las Islas Canarias e incluso Al-Ándalus", comenzaba el exdiputado de Vox. Sin embargo, continuaba: "Creo que tenemos que recuperar la Hispania Transfretana, la del emperador Otón, que estaba más allá del Estrecho". En este sentido, ha apelado a la historia romana para defender su argumento. "Nos podemos remontar a la diócesis hispana, que tenía su sede en Emerita Augusta (Mérida)", ha señalado, antes de añadir: "Podemos recuperar la Hispania grande otra vez".

"Esos 30 siglos de historia, ya me dirá usted a qué cabra se remonta", comentaba en referencia a las palabras del periodista marroquí. Sánchez del Real ha ido más allá al comparar la antigüedad histórica de Hispania con la del actual Marruecos. "Puestos a hablar de historia, España le va a ganar siempre a Marruecos, porque Marruecos no existía", ha asegurado. También ha defendido que Ceuta y Melilla son anteriores "a la existencia misma del islam y, por consiguiente, al Reino de Marruecos actual".

"Puestos a hablar de historia, España le va a ganar siempre a Marruecos"

El exdiputado de Vox ha acusado además a Marruecos de utilizar una estrategia de "guerra híbrida" contra España a través de la propaganda y la presión migratoria. "Es muy grave que tengamos que estar en estas chorradas cuando estamos ante un ataque bélico, una invasión, que se ha hecho a través de la Zona Gris", ha afirmado.

En uno de los momentos más contundentes de su intervención, Sánchez del Real ha asegurado que España no solo debe defender Ceuta y Melilla, sino que debería plantearse ir más allá: "Yo propongo que hagamos Hispania grande otra vez y hagamos saber a los propagandistas marroquíes y a los propagandistas españoles marroquíes que no solo vamos a defender Ceuta y Melilla, sino que lo vamos a extender más allá".

Llaman la atención al exdiputado de Vox por llamar a Slimani "señor morabito"

El exdiputado también ha acusado a Marruecos de mantener una posición expansionista y ha defendido que los españoles tienen derecho a responder a quienes cuestionan la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

Las palabras de Sánchez del Real han provocado un fuerte enfrentamiento con Toufiq Slimani. El periodista había defendido que Marruecos ha perdido territorios como consecuencia del colonialismo, según ha mencionado, por culpa de España, Francia y otros países. Asimismo, ha sostenido que el Sáhara es marroquí "por historia y por geografía".

El activista saharaui y analista político Taleb Alisalem ha intervenido para acusar a Slimani de defender un "discurso colonialista". "Hablas de colonialismo cuando estás colonizando", le ha reprochado, aludiendo a la consideración del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización por parte de Naciones Unidas.

El debate ha subido de tono cuando Sánchez del Real ha llamado a Slimani "señor morabito". Desde plató le han pedido que se refiriera al periodista por su nombre, a lo que el exdiputado ha respondido: "Él me ha llamado racista y nadie le ha llamado la atención". "Un señor que es moro, de Morocco, estoy hablando en latín", continúa el exdiputado a pesar de las advertencias de Lorena García.

Posteriormente, Sánchez del Real ha sustituido ese término por el de "propagandista marroquí" y ha insistido en su defensa de la españolidad de Ceuta. "Usted no me va a decir a mí, como ceutí nativo, que no tenemos derecho a decir lo que nos dé la gana sobre Ceuta", ha afirmado.

"Los marroquíes han matado en España tan recientemente como hace unos años"

El exdiputado de Vox también ha acusado a Marruecos de haber protagonizado agresiones contra España y ha reclamado a Slimani que pidiera perdón "por la invasión de Marruecos a España, por las múltiples agresiones de Marruecos a España, por los muertos españoles", que, según ha señalado, se han producido recientemente. En este contexto, ha mencionado el 11-M y los atentados de Barcelona y Cambrils: "Para empezar, todos los terroristas islámicos que han actuado en España en el 11-M y en Barcelona y Cambrils han sido marroquíes, y esto es un hecho estadístico. Los marroquíes han matado en España tan recientemente como hace unos años", una afirmación que ha utilizado para reforzar sus críticas hacia Marruecos.

Ante la pregunta de Slimani sobre si "ellos" no han matado, Sánchez del Real ha respondido: "Yo todavía no he matado a ningún marroquí; vosotros sí que habéis invadido su país".

"Enfrentamiento entre expansionistas", según Afra

Por su parte, Afra Blanco ha considerado que el enfrentamiento refleja el choque entre dos discursos que ha definido como "expansionistas": por un lado, el del exdiputado de Vox, al que ha atribuido "nostalgia de una España imperial", y, por otro, el de Slimani, al que ha atribuido "una teoría expansionista basada en nada, inventada".

"Aquí hay dos señoras como la copa de un pino"

La tensión también ha alcanzado a Blanco, después de que Sánchez del Real se refiriera a ella como "la señora de la UGT". La colaboradora ha respondido que pertenece al sindicato "a mucha honra". El exdiputado ha insistido entonces en que los sindicalistas españoles deberían estar denunciando el supuesto "ataque híbrido" contra España y, en ese momento, el intento de intervención de la colaboradora no ha agradado a Sánchez del Real, que le ha dicho que no le interrumpiera: "Señora o señorita". Lorena García ha vuelto a llamar la atención al exdiputado de la ultraderecha y le ha respondido: "Aquí hay dos señoras como la copa de un pino, que son Afra Blanco y la servidora".

"Realizan actividades de desestabilización y de guerra psicológica a nacionales"

Sánchez del Real insiste en que quiere dejar claro que Marruecos ha agredido a España y que ha cometido un ataque de guerra híbrida en la Zona Gris, en la que, según sostiene, no se puede atribuir el ataque. Sin entrar a valorar quién ha impulsado el paso fronterizo del 30 de julio, señala que lo que es un hecho es que Marruecos ha desplazado a cientos de miles de personas y que 80.000 han entrado, de las cuales algunas permanecen realizando actividades de desestabilización y de guerra psicológica dentro del territorio español , según sus palabras. A lo que añade que están "haciéndole la vida imposible a miles de nacionales, que, por cierto, son de las cuatro religiones".

Afra niega que esté respondiendo a nada de lo que ha dicho: "Capacidad de insultar, mucha; de comprensión, poca".

El exdiputado de Vox concluye: "Alguien tendrá que defender a España y a los ceutíes que están sufriendo violaciones, robos, intimidación... dentro de un ataque de guerra híbrida por parte de Marruecos".

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