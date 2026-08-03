Fernando Cocho, analista de inteligencia: "No solo la soberanía de Ceuta y Melilla está en amenaza, también la nacional, incluyendo Canarias"

El analista de inteligencia Fernando Cocho sostiene que los servicios de inteligencia españoles llevaban tiempo alertando sobre el uso de la inmigración irregular como herramienta de presión por parte de Marruecos y asegura que la falta de respuesta obedeció a una decisión política. "Obviamente, los servicios de inteligencia habían informado desde hace mucho tiempo de una situación en la que Marruecos estaba usando la inmigración", afirma Cocho.

A su juicio, los avisos llegaron a los responsables políticos, aunque recuerda que los servicios de inteligencia "dependen del Ministerio de Defensa y, por tanto, del Gobierno", por lo que "no pueden hacer nada sin permiso del Gobierno".

En este sentido, insiste en que "habían avisado" y defiende que "si hay algo que nuestro servicio tiene garantizado es el control de la frontera sur". Sin embargo, sostiene que la actuación dependía de una decisión política. "No se hizo porque no se dio la orden de hacerse. Si no se da la orden no se puede hacer nada. Estamos en un Estado constitucional, no dictatorial", señala.

"La situación no es grave, sino gravísima"

El analista interpreta además las llegadas masivas como parte de una estrategia de presión impulsada por Marruecos. "El hecho de que haya este tipo de avalanchas responde a los intereses de Marruecos", afirma. Asimismo, sostiene que esos intereses cuentan con el respaldo de Estados Unidos e Israel, país que, según indica, "está sistemáticamente armando a Marruecos con sistemas satelitales y de vigilancia" en el contexto de su rivalidad con Argelia.

Para Cocho, la situación "no es grave, sino gravísima", al considerar que "la soberanía nacional ha sido vulnerada y nadie ha hecho absolutamente nada". En su opinión, uno de los factores que explica la ausencia de una respuesta más contundente es que "nadie quiere quedarse con la imagen de sacar al Ejército a la calle para proteger las fronteras".

"La próxima serán 150.000 y será una Marcha Verde"

El analista advierte además de que, si no se modifica la estrategia, episodios similares podrían repetirse en el futuro. "La próxima no serán 50.000, serán 150.000 y será una Marcha Verde en la que quizá renunciaremos a Ceuta y Melilla. ¿Y lo siguiente, Canarias? Esa es la pregunta", plantea.

Respecto a la información publicada por El Español sobre la supuesta detección de agentes de inteligencia marroquíes entre los migrantes que accedieron a Ceuta, Cocho considera que bastaría un número reducido de personas para establecer una estructura sobre el terreno. "De las 50.000 personas que entraron no hacen falta más de 15 para crear una infraestructura humana en Ceuta, si es que los servicios de inteligencia marroquíes no la tienen ya", afirma.

Canarias como posible clave de la operación

Asimismo, vincula esta situación con las aspiraciones estratégicas de Marruecos sobre el Atlántico. En ese sentido, menciona la Ley 22B de Seguridad Nacional marroquí y sostiene que la interpretación que hace Rabat de su zona económica exclusiva alcanzaría áreas próximas a Canarias. "No es hablar por hablar pensar que Canarias es un paso para intentar generar ese proceso de influencia", asegura.

En su opinión, el desafío no afecta únicamente a Ceuta y Melilla. "No solo la soberanía de Ceuta y Melilla está en amenaza, también la soberanía nacional, incluyendo Canarias", concluye.

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