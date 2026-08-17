Vídeo: Rescatan a un perro de un pozo de seis metros de profundidad en Barcelona

Un perro fue rescatado este domingo en Tordera, Barcelona, por los Bomberos de la Generalitat de Cataluña. El animal había caído a un pozo de unos seis metros de profundidad.

No obstante, como se aprecia en las imágenes, gracias a la ayuda de los bomberos, que lo sujetaron con un arnés y tiraron lentamente de una cuerda, lograron rescatarlo. Los hechos se produjeron aproximadamente sobre las 15:35 horas, según informan los bomberos desde su cuenta oficial en X.

El perro ya ha vuelto con sus dueños y se encuentra en perfecto estado a pesar del susto.