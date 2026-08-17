Rescate Perro
Vídeo: Rescatan a un perro de un pozo de seis metros de profundidad en Barcelona
El perro quedó atrapado en un pozo de unos seis metros de profundidad.
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Un perro fue rescatado este domingo en Tordera, Barcelona, por los Bomberos de la Generalitat de Cataluña. El animal había caído a un pozo de unos seis metros de profundidad.
No obstante, como se aprecia en las imágenes, gracias a la ayuda de los bomberos, que lo sujetaron con un arnés y tiraron lentamente de una cuerda, lograron rescatarlo. Los hechos se produjeron aproximadamente sobre las 15:35 horas, según informan los bomberos desde su cuenta oficial en X.
El perro ya ha vuelto con sus dueños y se encuentra en perfecto estado a pesar del susto.
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