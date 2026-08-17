Sonsoles Ónega analiza el reparto de Las hijas de la criada: "Es tal cual me la había imaginado"

Cada vez falta menos para que Las hijas de la criada llegue a Antena 3. En septiembre, descubriréis una apasionante historia que se desarrolla en la Galicia de principios del s.XX en la que el amor, la venganza, la lucha de clases y el feminismo jugarán un papel importante.

La ficción está basada en la novela homónima y Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega, por lo que, en una entrevista exclusiva al departamento digital de Antena 3, hemos querido preguntarle a la autora qué opina del casting escogido para la adaptación.

"Me parecieron muy apropiados", ha reconocido la escritora refiriéndose al momento en el que vio las primeras pruebas de cámara de los protagonistas. Aunque no había pensado en ellos singularmente, con esas primeras imágenes, tuvo claro que encarnarían a la perfección a sus personajes.

"Me ha sorprendido gratamente Carlota Baró, que es Renata en la novela. Ella sí que es tal cual me la había imaginado", ha puntualizado Sonsoles Ónega. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre el reparto dándole al play al vídeo de arriba!

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