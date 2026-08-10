Jorge Buxadé (Vox) califica a Pedro Sánchez de "traidor" en medio de la crisis migratoria: "Podría ser constitutivo de delito"

Vox, desde el pasado 30 de julio, cuando llegaron miles de migrantes a nado a la costa ceutí, ha señalado en todo momento al Gobierno y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asegurando que conocían lo que iba a ocurrir antes de que sucediera. El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, en conexión con Espejo Público, ha sostenido que "Pedro Sánchez tenía conocimiento de esta invasión, no está siendo transparente" y ha asegurado, a su juicio, que el presidente del Gobierno está "ocultando información antes, durante y después".

En este sentido, afirma que "todos los hechos y todos los indicios ponen de manifiesto que hay una cierta connivencia entre Marruecos y el Gobierno socialista", algo que, según sostiene, podría estar tipificado en el Código Penal. "Nosotros lanzamos una especie de oferta para conseguir que 88 diputados apoyen la iniciativa", ha señalado, al tiempo que asegura que "es en el Congreso donde está la soberanía de la nación, los representantes del pueblo español, que deben exigir las responsabilidades de este Gobierno".

Y añade: "En la medida en que este hecho pudiese ser constitutivo de delito, exige la intervención de la Sala de lo Penal". "Es un Gobierno que ha mentido antes, durante y después", sentencia Buxadé.

"Europa ha entendido mal lo ocurrido"

Como eurodiputado, Buxadé también valora la respuesta de Europa ante la crisis migratoria. A su juicio, "lo fundamental es que Bruselas y la UE no han entendido la magnitud de lo ocurrido".

Buxadé compara lo ocurrido en Ceuta con la situación vivida en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que define también como un "acto de guerra híbrida". Según recuerda, la Comisión Europea calificó entonces los hechos como "un acto de agresión a Europa". "Eso no se ha producido y, por tanto, si eso no se produce, la respuesta no va a ser adecuada", remarca.

Vox apoya y entiende la decisión de Italia

En cambio, en referencia a la decisión del Gobierno italiano de suspender temporalmente el espacio Schengen, el eurodiputado entiende y comparte la decisión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Asimismo, al recordar el momento en el que el Gobierno aprobó la regularización de inmigrantes el 14 de abril de 2026, Beuxadé parafrasea sus propias palabras: "Es un riesgo, España está poniendo en riesgo el espacio Schengen". En este marco, trata de subrayar lo dicho al sostener que ha habido un "efecto llamada".

Sobre la decisión de Meloni, que Buxadé aplaude, el eurodiputado sostiene que tiene como finalidad proteger la frontera italiana ante la eventual entrada de inmigrantes ilegales. Afirma que en los primeros controles fronterizos se detectó a personas sin documentación que pretendían entrar en Italia y asegura que son las mafias las que les ayudan a cruzar el Estrecho para dirigirse posteriormente a otros países europeos, siempre según sus palabras.

Además, ensalza la gestión del Gobierno italiano en materia migratoria y afirma que "es el Gobierno que mejor lo ha hecho" en términos de inmigración, al haber reducido, según sostiene, notablemente las cifras de inmigración irregular.

En contraposición, considera que "la decisión de Sánchez es para protegerse a sí mismo y provocar un conflicto nacional. Siempre que ha podido ha intentado entrar en conflicto con otros líderes para ocultar su incapacidad, su negligencia y su rendición frente a los intereses del Reino de Marruecos", afirma.

"Sánchez es un traidor"

Ante las imágenes difundidas por un periodista de Okdiario en las que, según el eurodiputado, se trata de demostrar que las boyas instaladas en la frontera "no sirven para nada", Buxadé reitera sus críticas al presidente del Gobierno y vuelve a calificar a Sánchez de "traidor".

"Lo sabía perfectamente", afirma. Buxadé asegura que desde 2021 Vox viene reclamando el ampliamiento de los espigones y "una frontera física real que defienda la ciudad de Ceuta".

En este sentido, acusa a Sánchez de haber instalado las boyas "para hacer el paripé y para que discutamos por ello" y vuelve a insistir en su acusación de que el presidente del Gobierno es "un traidor".

Pide que los menores migrantes regresen a Marruecos

Preguntado por la situación de los menores migrantes, Buxadé sostiene que deben regresar a Marruecos. El eurodiputado asegura que existen tratados internacionales que están "por encima de la ley española" y defiende que sean las instituciones marroquíes de protección de menores las que se hagan cargo de ellos. Además, sostiene que Marruecos es "un país seguro".

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