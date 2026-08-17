Carmen Morodo recuerda a Mónica García sus protestas para escuchar a los profesionales sanitarios: "Ahora nos dice que no les creamos"

El doctor ceutí Aporta ha conectado con el programa y, desde la tristeza y la decepción, ha trasladado el mensaje de "Somos médicos, salvamos vidas". Unas palabras que responden a lo recientemente comunicado por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien negaba un colapso sanitario y calificaba de "xenófobos" a quienes asociaran las enfermedades con los migrantes.

Tras las palabras del sanitario, la subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, ha apelado a la ministra García. Considerando su actitud "contradictoria", la periodista ha puesto sobre la mesa su participación en protestas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que pedía "que se escuchara a los profesionales" ante lo que estaba sucediendo. Un hecho que compara con su visita a Ceuta, "cuando está en el coche oficial".

"García nos dice que no creamos a los profesionales que sí están trabajando en la calle"

"Tarda 17 días en estar sobre el terreno, va completamente blindada y, encima, nos dice que no creamos a los profesionales que sí están trabajando en la calle", ha añadido.

Para la periodista, el Gobierno de España es "incapaz" de atender las consecuencias de "las miles de entradas ilegales en Ceuta". A ello añade que "tampoco es capaz de demostrar que el Estado mantiene el control sobre una ciudad española".

"Ella en todo momento habla de tensión porque no hay un colapso"

Ante estas palabras, la colaboradora Afra Blanco ha respondido puntualizando que "García no ha dicho que no haya un problema en la sanidad; ella en todo momento habla de tensión porque no hay un colapso".

Sin embargo, Blanco ha concluido que sí comparte parte del punto de vista, subrayando que "ha ido tarde". En este marco, Morodo ha reclamado medidas por parte del Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.