José Milán avanza el nuevo rumbo de Tasio tras su ruptura con Carmen en Sueños de libertad

Tasio ha cambiado mucho desde sus comienzos, cuando era un joven impulsivo que acabó convirtiéndose en uno más de los De la Reina. Sin embargo, su infidelidad con Paula provocó la ruptura con Carmen, que decidió marcharse de Toledo.

José Milán asegura que Tasio no se arrepiente de lo ocurrido con Paula y que todavía no da por perdido su matrimonio con Carmen. Mientras tanto, ha decidido apostar por la joven y mantener con ella una relación secreta.

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