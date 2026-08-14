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Seguridad en Ceuta

"Hay yihadistas y agresores sexuales en las calles": La portavoz de JUPOL entiende el "miedo" de los ceutíes

La portavoz del sindicato policial JUPOL, Laura García, denuncia que "hay delincuentes" en las calles de Ceuta, por lo que confiesa que entiende el miedo que sienten los vecinos de la ciudad ante la falta de normalidad y seguridad.

Laura García, portavoz del sindicato policial JUPOL

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Anna Martín
Publicado:

"Miedo y abandono" son las dos palabras que más repiten los ceutíes desde la llegada de miles de migrantes, hace 15 días, a su ciudad, según relata la portavoz del sindicato policial JUPOL, Laura García.

La sindicalista, que vive de cerca todo aquello que tiene relación con la seguridad de las calles, asegura que "hay delincuentes" en ellas. De hecho, informa de que los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil anuncian que "puede haber ya 10 personas que fueron expulsadas por terrorismo yihadista hacia Marruecos y que han vuelto".

"Ceuta está muy lejos de ser normal y segura"

A este preocupante dato añade que también "hay agresores sexuales". García concreta que "todos los días hay agresiones tanto a menores como a mayores de edad".

Desde peleas hasta apuñalamientos, la portavoz policial cuenta que los incidentes de este tipo ocurren "constantemente, a todas horas". Por este motivo, García entiende el "miedo" mencionado por los vecinos porque "Ceuta está muy lejos de ser normal y segura". En este marco, comenta que hay zonas que no son seguras ni para la Policía.

"Hay agresiones que se ocultan"

La portavoz de JUPOL narra uno de los casos más recientes de "violación" en la ciudad, en el que la Policía pilló infraganti al agresor, que fue detenido en pleno ataque. Sobre esto, explica que no ha sido el único caso, sino que ha habido varios detenidos por agresiones sexuales y que algunos de ellos "ya han sido incluso expulsados de España".

Unos hechos que García sostiene que incluso "se ocultan". "No se está haciendo oficial nada. Me encantaría que salieran autoridades a decir que 'las calles no son seguras, tengan cuidado con sus niñas'". Pero insiste en que es una realidad.

Además, también menciona asentamientos cerca del CETI de niñas y mujeres que se acercan a los furgones policiales en busca de protección. Sobre estas, explica que "al no saber el idioma y estar solas y abandonadas tienen muchísimo miedo" a denunciar. Por tanto, subraya que hay muchas agresiones que no llegan ni siquiera a denunciarse.

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