Charlie y Raúl emocionan en Atrapa un millón con su deseo de viajar junto a su madre: “Todavía nos reconoce”

Charlie y Raúl han explicado que a su madre siempre le ha encantado viajar y que quieren cruzar el Atlántico con ella para visitar un destino como Nueva York o Cuba. “Nos gustaría hacer un viaje con ella porque está en un estadio que todavía nos reconoce”, han contado.

Sus palabras han emocionado al público, que ha reaccionado con un gran aplauso al conocer su historia. Los hermanos también han compartido una fotografía junto a su madre antes de comenzar la ronda de preguntas que puede hacer realidad su sueño.

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