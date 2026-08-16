Bajo el lema 'Yo también soy Ceuta' se ha creado una cadena humana digital para apoyar a la ciudad

Bajo el lema 'Yo también soy Ceuta' ha surgido esta campaña espontánea por parte de los ceutíes, que buscan trasladar un mensaje de unión a todas partes de España y, a la vez, demostrar que los vecinos cuentan con el respaldo de miles de personas.

Esta iniciativa pretende visibilizar la realidad de la ciudad y mostrar las dificultades en las que se encuentran los habitantes de Ceuta.

La idea fue impulsada por Emilio Muñoz, que contaba con la motivación de su amor a la ciudad autónoma; finalmente, este movimiento se ha ido expandiendo cada vez más por redes sociales y se ha convertido en una cadena de mensajes de apoyo que no para de crecer.

La respuesta abrumadora de la población

Son muchos los que se han querido sumar a esta cadena humana digital y, por eso, la respuesta a este llamamiento ha sido muy abrumadora, ya que han querido aportar su granito de arena figuras del mundo de la cultura, músicos y empresarios, que han querido alzar la voz por Ceuta.

Este movimiento también ha conmovido a los ceutíes que residen fuera de Ceuta, y se han puesto en contacto con los promotores para mostrar su solidaridad y compromiso ante esta crisis migratoria.

Actualmente, la organización cuenta con más de 100 vídeos recibidos y se esperan más para ser publicados en redes sociales.

Esta es la imagen que los ceutíes están difundiendo en las redes sociales:

Imagen campaña 'Yo también soy Ceuta' | Antena 3 Noticias

Así se participa

La idea es que esta campaña se expanda por toda la península, y para ello participar es muy sencillo. Solo hay que grabar un vídeo corto indicando la ciudad desde la que se envía el apoyo y finalizando el comunicado con la frase: "Y también soy de Ceuta".

Los canales habilitados para recoger estas muestras de solidaridad son: WhatsApp, enviando el vídeo al 670 58 63 99, o por mensaje privado a través de las redes sociales oficiales de la campaña.

De esta manera, se pretende hacer un llamamiento a la visibilidad y crear grupos o plataformas para facilitar la difusión de los vídeos y crear una comunidad en la que se pueda interactuar.