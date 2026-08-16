Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Galicia

Un autobús con 63 pasajeros a bordo se incendia en Ourense y obliga a cortar la AG-53

No se lamentan heridos y la propagación de las llamas al monte pudo controlarse en menos de una hora.

El autobús incendiado

El autobús incendiado Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Un autobús de pasajeros se incendió este domingo en el kilómetro 71 de la autovía AG-53, a la altura de San Martiño de Lamas, y las llamas terminaron propagándose a una zona forestal. El incidente obligó a cortar durante varias horas un tramo de ocho kilómetros en sentido Ourense, entre Piñor y San Cristovo de Cea.

En el vehículo, que realizaba un servicio discrecional, viajaban 63 pasajeros procedentes de Valladolid. La Guardia Civil confirmó que no hubo heridos. El autobús quedó completamente calcinado y los pasajeros fueron evacuados del lugar en dos vehículos a última hora de la tarde. El conductor detectó una gran cantidad de humo procedente de la parte trasera y detuvo el autobús en el arcén para que todos los ocupantes pudieran abandonarlo con seguridad. Poco después, el vehículo comenzó a arder y las llamas se extendieron hacia la masa forestal próxima.

El incendio forestal se declaró a las 17:51 horas y la Xunta lo dio por estabilizado alrededor de las 18:30. En el operativo participaron agentes, brigadas, motobombas, técnicos y medios aéreos. La Dirección General de Tráfico estableció el nivel negro de circulación, con la carretera completamente cerrada entre los kilómetros 65 y 73 en sentido Ourense. Como alternativa, se habilitaron desvíos por la N-525 hasta O Carballiño, donde los conductores pueden reincorporarse a la AG-53. Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la autovía participaron en el dispositivo desplegado para controlar el incendio y restablecer la circulación.

VÍDEO: Detenido por robar propinas en bares de Tarragona y Cambrils

Propinas

Publicidad

Sociedad

Frontera de Ceuta

La visita de Mónica García a Ceuta levanta grandes ampollas entre los diferentes líderes políticos

Migrantes luchando en la playa del Trampolín

Los migrantes convierten la playa del Trampolín en Ceuta en un 'ring' improvisado

Taxis en Palma

Detenido un hombre por agredir a dos taxistas que le recriminaron cruzar en rojo en el aeropuerto de Palma

Un efectivo de la UME se enfrenta a un incendio.
INCENDIOS

Muere un militar de la UME en un accidente durante la extinción del incendio de Riglos (Huesca)

El autobús incendiado
Galicia

Un autobús con 63 pasajeros a bordo se incendia en Ourense y obliga a cortar la AG-53

Fiscalía de Gijón
AGRESIÓN

Detienen a un hombre en Gijón por apuñalar por la espalda a su expareja en plena calle

El arrestado tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse y comunicarse con la víctima.

Una fuerte tormenta en Bejís, Castellón, trea fatales consecuencias en el pueblo inundando casas
Inundación

Una fuerte tormenta en Bejís, Castellón, trae fatales consecuencias en el pueblo inundando casas

Sucedió este pasado sábado, los vecinos aún sorprendidos por la violencia del agua, trabajan para sacar el agua de los domicilios.

Las autoridades de Colombian rebajan a casi 290 los muertos por el seísmo de 7,4 del pasado lunes

Las autoridades de Colombia rebajan a casi 290 los muertos por el seísmo de 7,4 del pasado lunes

Propinas

VÍDEO: Detenido por robar propinas en bares de Tarragona y Cambrils

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detienen a un hombre de 32 años en Málaga por matar a su compañero de piso

Publicidad