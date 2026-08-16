Un autobús con 63 pasajeros a bordo se incendia en Ourense y obliga a cortar la AG-53

Un autobús de pasajeros se incendió este domingo en el kilómetro 71 de la autovía AG-53, a la altura de San Martiño de Lamas, y las llamas terminaron propagándose a una zona forestal. El incidente obligó a cortar durante varias horas un tramo de ocho kilómetros en sentido Ourense, entre Piñor y San Cristovo de Cea.

En el vehículo, que realizaba un servicio discrecional, viajaban 63 pasajeros procedentes de Valladolid. La Guardia Civil confirmó que no hubo heridos. El autobús quedó completamente calcinado y los pasajeros fueron evacuados del lugar en dos vehículos a última hora de la tarde. El conductor detectó una gran cantidad de humo procedente de la parte trasera y detuvo el autobús en el arcén para que todos los ocupantes pudieran abandonarlo con seguridad. Poco después, el vehículo comenzó a arder y las llamas se extendieron hacia la masa forestal próxima.

El incendio forestal se declaró a las 17:51 horas y la Xunta lo dio por estabilizado alrededor de las 18:30. En el operativo participaron agentes, brigadas, motobombas, técnicos y medios aéreos. La Dirección General de Tráfico estableció el nivel negro de circulación, con la carretera completamente cerrada entre los kilómetros 65 y 73 en sentido Ourense. Como alternativa, se habilitaron desvíos por la N-525 hasta O Carballiño, donde los conductores pueden reincorporarse a la AG-53. Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la autovía participaron en el dispositivo desplegado para controlar el incendio y restablecer la circulación.