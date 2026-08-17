Masacre en Isla Cristina: dos encapuchados asesinan a tres personas, entre ellas una embarazada y un menor de 16 años

El suceso se produjo alrededor de las diez de la noche en la barriada de El Rocío. Según fuentes próximas a la investigación, dos hombres encapuchados que circulaban en una motocicleta se dirigieron hasta la zona y abrieron fuego contra los miembros de una familia. Después de efectuar los disparos, huyeron rápidamente del lugar. De este tiroteo han resultado tres muertos y dos heridos. Entre los fallecidos resultan una mujer de 39 años embarazada de 8 meses, , otra mujer de 62 y un menor de 16 años.

La escena que se encontraron los vecinos fue estremecedora. Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en plena calle y permanecieron allí durante horas, a la espera de la llegada de la autoridad judicial para proceder al levantamiento. Posteriormente fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se les practicarán las autopsias.

Las imágenes tomadas en la zona comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales, mientras numerosos vecinos y visitantes contemplaban con conmoción lo ocurrido.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes trabajan ahora para reconstruir los hechos, identificar a los dos encapuchados y localizar la motocicleta utilizada en la huida.

Una barriada conmocionada

Esta mañana, la tranquilidad habitual de esta zona de Isla Cristina se ha visto completamente alterada. Los vecinos hablan de miedo y preocupación. Algunos aseguran que escucharon varias detonaciones y que, en un primer momento, pensaron que podían ser cohetes. Fue al acercarse a la zona cuando comprobaron la gravedad de lo ocurrido.

En las paredes de algunos edificios todavía pueden observarse impactos de bala. También quedan huellas del trabajo realizado durante la madrugada por los servicios de emergencia y los investigadores. Durante las primeras horas, algunos vecinos comenzaron incluso a limpiar los restos de sangre que habían quedado en el suelo. Sin embargo, la mayoría evita hablar ante las cámaras.

El temor es evidente. Los residentes no quieren verse relacionados con el tiroteo ni proporcionar información que pueda ponerles en el punto de mira. Algunos de ellos sí han explicado, de forma discreta, que vieron a dos personas encapuchadas desplazándose en una motocicleta antes de que comenzaran los disparos.

¿Un ajuste de cuentas?

Una de las principales líneas de investigación apunta a que podría tratarse de un ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis todavía tiene que ser confirmada oficialmente. Los investigadores estudian una posible relación entre el tiroteo de anoche y una cadena de enfrentamientos que comenzó hace casi dos años en Huelva capital.

Todo se remonta al 2024, cuando un tiroteo en la barriada de El Torrejón acabó con la vida de un hombre y dejó a otras dos personas heridas. El presunto autor de aquellos disparos huyó inmediatamente después del crimen. Semanas más tarde fue localizado y detenido en Gijón, Asturias. Según la información trasladada en la investigación, habría huido hasta allí con ayuda de familiares. Pero la detención no habría puesto fin al conflicto.

En las semanas posteriores se produjeron varios episodios violentos que los investigadores relacionaron con posibles represalias o amenazas entre dos familias enfrentadas. El conflicto habría terminado teniendo también un capítulo en Isla Cristina, donde algunos familiares del presunto autor de aquel tiroteo habrían encontrado refugio.

Una familia, en el punto de mira

La principal incógnita ahora es por qué fueron atacadas estas personas y quién ordenó el ataque. Las fuentes consultadas apuntan a una posible conexión familiar con el conflicto iniciado en 2024. Sin embargo, la investigación se encuentra todavía en una fase inicial y los agentes deben determinar cuál era exactamente la relación de las víctimas con aquel enfrentamiento. También se investiga si los autores conocían previamente a las víctimas y si el ataque estaba planificado.

El hecho de que los presuntos autores actuaran encapuchados, utilizando una motocicleta y huyendo inmediatamente después de disparar, hace pensar a los investigadores que podría tratarse de un ataque premeditado. No obstante, por el momento no hay confirmación oficial del móvil.

La investigación continúa

La Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación y trabaja con especial atención en las imágenes y testimonios recopilados durante las últimas horas. Los agentes deberán analizar también los impactos de bala encontrados en la zona, reconstruir la trayectoria de los disparos y determinar exactamente cómo se produjo el ataque.

Mientras tanto, los vecinos de la barriada de El Rocío siguen conmocionados por una noche que ha terminado con tres vidas. Una tragedia que vuelve a poner el foco sobre una cadena de enfrentamientos que comenzó en Huelva hace casi dos años y que, según la principal hipótesis de los investigadores, podría haber desembocado ahora en este brutal ataque.

Tres personas muertas, entre ellas un menor, una cuarta persona herida y, por ahora, ninguna detención. La Guardia Civil trata de responder a las preguntas que deja este tiroteo: quiénes fueron los dos encapuchados, quién estaba detrás del ataque y, sobre todo, si este crimen es realmente el último episodio de una guerra entre familias que comenzó en 2024.

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