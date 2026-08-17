La carcasa de un fuego artificial, en la encendida de la Cordá en Bétera, impacta contra un cámara de Antena 3 y este es el resultado

Agosto es un mes que huele a vacaciones, a playa, a montaña, pero también a pueblo y sobre todo a fiestas de los pueblos. Las verbenas son un invitado especial de cada uno de los pueblos de nuestra geografía y, en algunas ocasiones estas celebraciones no siempre calculan rigurosamente los riesgos.

Viajamos a Bétera, Valencia, que cada 15 de agosto celebra "su día más grande y esperado del año" con la tradicional ofrenda a la Virgen de la Asunción, la 'Rodà de les Alfàbegues'. El acto principal de esta celebración es el encendido de la 'Cordá'. En la madrugada, la pólvora se convierte en protagonista absoluta.

Todo un espectáculo pirotécnico con fuegos artificiales y petardos que se viven muy cerca de algunas terrazas de viviendas. En uno de esos balcones estaba nuestro equipo de Antena 3 Noticias cuando la carcasa de un fuego artificial impactó contra nuestro compañero cámara, Alberto González.

Por suerte Alberto está bien, pero sus gafas quedaron dañadas aunque evitaron que sufriese daños en los ojos. También el visor de la cámara resultó afectado. Esta no es la primera vez que ocurre un caso similar. La semana pasada ya hubo 27 heridos en otro espectáculo en Altea, en Alicante, 11 de ellos tuvieron que ser trasladados a hospitales por quemaduras. El accidente se produjo cuando una de las carcasas disparadas desde las plataformas flotantes instaladas frente a la costa de Altea siguió una trayectoria inesperada y terminó impactando contra un grupo de espectadores que se encontraba en la playa.

Ahora se abre el debate de los riesgos reales que tienen las fiestas con este tipo de pirotecnia.

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