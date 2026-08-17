Taleb Alisalem alerta de los objetivos a corto y largo plazo de Marruecos: "Negociar la limitación de las aguas con las islas Canarias"

"Ahora Marruecos ya ha conseguido alguno de sus objetivos, como generar ese debate, inseguridad, caos...". comienza el discurso de Taleb Alisalem, analista político de origen saharaui. El ya colaborador recurrente en Espejo Público, ha puesto sobre la mesa una nueva perspectiva sobre el conflicto que se está viviendo en Ceuta a raíz del traspaso de la frontera por parte de Marruecos el pasado 30 de julio. Este sábado 15 de agosto se hablaba de una nueva oleada de migrantes, para lo que tanto Ceuta como Marruecos habilitaron los medios necesarios para poder controlarlo. Por suerte, no se vivió ni por asomo lo que sucedió hace casi un mes.

Alisalem alerta de que el país africano tendría unos objetivos inmediatos y otros a corto-medio plazo. Entre los inmediatos, por ejemplo, asegura que quiere empujar al Gobierno a una negociación. "En los próximos meses vamos a ver una negociación muy discreta. Quizás no la vamos a ver en los medio comunicación, pero la habrá, sobre el estatus jurídico y político", amplía el experto, refiriéndose a Ceuta y Melilla.

"Utiliza a los subsaharianos"

Teniendo en cuenta la colaboración para frenar esa segunda entrada masiva, Alisalem asegura que Marruecos "ahora necesitaba limpiar su imagen a nivel internacional, para la unión europea". Por esto, el analista habla de "cinismo", pues según dice, "cuando Marruecos quiere instrumentalizar la inmigración para atacar y abre la frontera, utiliza su propia población; pero cuando quiere ponerse en escena para hacer ver que está frenando, utiliza a los subsaharianos porque no va a tener ningún precio para ellos a nivel nacional e internacional"

"Los marroquíes entendieron que se les ha instrumentalizado"

"Los marroquíes entendieron que se les ha instrumentalizado. Durante esa primera avalancha que llegó a Ceuta, se dieron cuenta de que las condiciones de Ceuta no estaban preparadas para soportar esa avalancha. Se generó esa inseguridad, se probó que España no tiene ningún mecanismo de defensa para esas dos ciudades autónomas, desgraciadamente", añade el analista político.

Alisalem tiene muy claro que Marruecos ahora lo que quiere es lavar su imagen frente a lo vivido el pasado 30 de julio. Pero recuerda que "lamentablemente hemos visto que se han detenido a mas de 90 subsaharianos, se ha desmantelado un campamento que tenían en el bosque... esta no es la primera vez que se denuncia que Marruecos utiliza a los subsaharianos para hacer puestas en escena como esta".

El experto hace hincapié en el año 2022, cuando murieron más de 40 subsaharianos "en esa matanza que hizo Marruecos".

Los objetivos a corto y largo plazo de Marruecos

Pero lo que más llama la atención del discurso de Taleb Alisalem es su aviso sobre la tentativa de Marruecos de cara a un futuro próximo y lejano: "Hay que poner el foco en algo mucho mas importante: va a haber una desescalada, se irán las cámaras, el pueblo ceutí seguirá sobreviviendo… en unos meses o en unos años estaremos hablando de esto. Marruecos tiene un objetivo inmediato y otro a medio-largo plazo".

"Google eliminó la línea que dividía Ceuta y Melilla de Marruecos"

El objetivo inmediato es negociar la limitación de las aguas con las islas Canarias. "El espacio aéreo del Sahara Occidental, que sigue controlado por España", asegura Alisalem. En cuanto al objetivo a medio-largo plazo, precisa: "Es negociar ese estatus jurídico y político de las dos ciudades autónomas. En el 2020 pasó un hecho que aquí no se le dio importancia apero que para Marruecos fue un éxito, una victoria: consiguió que Google eliminara la línea continua que dividía Ceuta y Melilla de Marruecos y la convirtió en discontinua. Eso solo lo hacen en territorios donde hay disputa. Ese es el paso previo a la negociación sobre el estado jurídico de las dos ciudades", concluye el analista político.

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