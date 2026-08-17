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Jordi Cruz habla sobre el duelo tras la pérdida de sus padres: "Colocas el dolor, lo sufres y lo gestionas"

Jordi Cruz estaba en un momento de éxito televisivo cuando tuvo que hacer frente a la muerte de su madre en 2004. Un acontecimiento que le unió más aún a su padre, de quien tvo que despedirse también en 2020. El presentador ha cotado en plató como vivió aquel proceso.

Jordi

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Jordi Cruz es uno de los rostros más queridos de la televisión infantil en España. Su trayectoria comenzó en Disney en 1996, pero fue en 1998 cuando alcanzó la popularidad al convertirse en el icónico presentador de Art Attack. Durante años, enseñó a toda una generación que, con cola, papel y pintura, era posible crear auténticas obras de arte y hacer que las manualidades parecieran sencillas.

Su éxito profesional convivió, sin embargo, con momentos personales muy difíciles. Mientras presentaba Art Attack y el Club Disney, Jordi tuvo que afrontar la pérdida de su madre."Estaba destrozado en un ambiente de celebración, haciendo el Club Disney", recuerda sobre aquella etapa, en la que tuvo que compaginar el duelo con su trabajo y con la exposición pública.

Catorce años después, Jordi volvió a enfrentarse a una pérdida que marcaría profundamente su vida: la muerte de su padre. En plena pandemia, a los 73 años, sufrió un ataque al corazón y, aunque fue operado, sabía que su final estaba cerca. Jordi recuerda sus últimos momentos junto a él: "Lo último que recuerdo fue agarrarle de los brazos y decirle: "Va a estar todo bien"". Poco después, su padre falleció.

Todo aquel desbarajuste emocional le provocó, según reconoce, numerosos vértigos y le obligó a detenerse y afrontar el dolor. Con la ayuda de su terapeuta, comenzó un proceso para "volver a colocar todo, superar el duelo y seguir adelante". Jordi defiende la importancia de no esconder el sufrimiento: "No hacer como que no pasa nada. Pasa, ocurre, y colocas el dolor, lo sufres y lo gestionas". Un aprendizaje que le permitió transformar una etapa de profundas pérdidas en un camino hacia la recuperación.

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