Muere Hayden Panettiere, la estrella de Heroes y Nashville, a los 36 años

Según han confirmado sus representantes, la actriz Hayden Panettiere, estrella de series como Heroes o Nashville, ha fallecido a los 36 años.

La intérprete, que estaba a punto de cumplir 37 años este viernes, falleció el 16 de agosto por la mañana tras haber volado junto a su novio, Brian Hickerson, desde Los Ángeles hacia el sur del país.

Fuentes policiales confirmaron a TMZ que hay una investigación en curso para esclarecer las causas de la muerte, de las que de momento no se han ofrecido más detalles, salvo que la actriz se había quejado recientemente de dolores de espalda.

A través de un comunicado enviado a ABC News, sus representantes confirmaron la triste noticia y le dedicaron unas emotivas palabras: "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla".

Su padre ha pedido privacidad "mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".

Hayden Panettiere | Reuters

Panettiere salto a la fama mundial como estrella infantil en películas como Remember the Titans junto a Denzel Washington, antes de consagrarse en las series interpretando a la animadora Claire Bennet en la exitosa serie de NBC Heroes y a la cantante Juliette Barnes en el drama musical Nashville, papel por el que cosechó múltiples nominaciones a premios.

La actriz también participó de manera destacada en la saga de terror Scream dando vida a Kirby Reed y prestó su voz a célebres videojuegos como Until Dawn y Kingdom Hearts.

A lo largo de su vida, la artista habló con enorme valentía sobre los episodios más difíciles de su vertiente personal, abordando sus problemas de adicción, la depresión posparto tras el nacimiento de su hija Kaya (fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko) y el desgarrador duelo tras la muerte de su hermano menor Jansen en 2023.

Recientemente, la intérprete había alcanzado un gran éxito editorial tras convertir en superventas sus memorias This is Me: A Reckoning, donde reflexionaba sobre temas como la fama, su salud mental y su camino hacia la recuperación.