Todos los detalles sobre la boda de Cristiano y Georgina: en el salón de casa y solo con sus hijos

Cuando acabó el Mundial de fútbol, todos estaban pendientes de la boda del año: la de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La pareja, con una historia de amor de 10 años y 5 hijos, mantuvo en secreto todos los detalles sobre su enlace.

Hace apenas cinco días, gracias a una publicación de Instagram compartida por la pareja, el mundo se enteró que, por fin, había llegado el día de su ceremonia, puesto que la imagen consta de sus manos luciendo las alianzas. Pero no había ningún otro detalle que nos contara un poco más sobre cómo fue la celebración.

No ha sido hasta este fin de semana que la pareja ha protagonizado la portada digital de la revista Vogue, dando todos los detalles de lo que fue su gran y simbólico día: el 11 de agosto, el décimo aniversario del día en que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid.

Más sobre la boda

En su reportaje para Vogue, han salido a la luz todos los detalles sobre su enlace matrimonial. La boda se celebró en el salón de su casa en Portugal, vestidos por diseños de Gucci by Demna, como no podía ser de otra manera, ya que es el lazo inicial que les unió.

La modelo y empresaria ha afirmado que "fue exactamente como lo había imaginado", dejando claro que la pareja apostaba por un momento íntimo. Y es que está claro que ambos son muy sentimentales y les gusta disfrutar de estos pequeños momentos con tranquilidad mediática.

Cristiano Ronaldo, en su versión más romántica, afirma: "Yo se que ella es el amor de mi vida, y creo que ella cree que yo soy el amor de su vida", dejando en evidencia que, tras 10 años de relación se quieren con la misma pasión e ilusión que el primer día.

Un enlace muy íntimo

"Cuando era pequeña soñaba con el castillo más grande, el carruaje más grande, el vestido más largo, una corona llena de diamantes", ha contado Georgina sin esconderse ante la prensa de Vogue.

"Y ahora digo: no. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa. Porque castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano cada día. Pero algo íntimo... eso es más inusual para nosotros", se ha sincerado, confesando que el lujo forma parte de su rutina diaria y la privacidad, en su caso, tiene un precio muy alto.

"Hemos elegido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, comemos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres", expresa Georgina.

Igualmente, la empresaria ha afirmado que "en el futuro haremos una gran boda, para poderla celebrar con la familia y los amigos".

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Gtres

Sus hijos

En la entrevista, Georgina afirma que "los niños saben que nuestro tiempo les pertenece". Y es que la pareja siempre ha dejado muy claro que lo más importante para ambos son sus hijos, y, por ello, su mayor enseñanza es que tengan presente "el valor de no tener nada y de tenerlo todo".

En su boda, como no podía ser de otra forma, sus hijos fueron "los protagonistas, como lo son en nuestro día a día", expresó Georgina. Y es que fueron los únicos presentes en el enlace, aparte de la pareja.

Cuando los periodistas de Vogue les preguntan sobre si tienen pensado ampliar la familia, el futbolista comenta: "Nunca digas nunca". Georgina, por su parte, explica que "otro bebé ahora sería demasiado ajetreado en casa, pero cuando los más pequeños tengan 15 o 16 años, todavía seremos jóvenes, así que ¿por qué no? Es cierto que no me imagino sin niños pequeños, así que ya veremos".

Cómo se conocieron

La pareja se conoció el 11 de agosto de 2016, a 10 años justo del día de su boda. El encuentro tuvo lugar en la tienda de Gucci de la Calle Serrano de Madrid, cuando el futbolista, que tenía 31 años en el momento, fue a comprar algo allí.

Georgina, que tenía 22 años, estaba trabajando como dependienta, en un turno que no le tocaba, puesto que estaba sustituyendo a una amiga. La modelo y empresaria afirma que "era el destino", que los ha juntado para toda la vida. Así pues, era de esperar que la pareja se casara vestida de Gucci.