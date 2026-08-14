Vecinos de Peñíscola estallan tras un incendio que ha calcinado 34 coches: "Nos obligaron a moverlos por el eclipse"

El incendio declarado este miércoles en un solar junto a la zona de Peñismar, en Peñíscola (Castellón), no solo ha dejado 34 vehículos calcinados y varios heridos, sino también una ola de indignación entre los propietarios de los coches afectados, que ahora señalan directamente al Ayuntamiento por haberles obligado, aseguran, a retirar sus vehículos del parking habilitado para dejar espacio durante el eclipse.

El fuego comenzó sobre las 14:30 horas en un solar situado entre la carretera Peñíscola-Benicarló y la zona residencial de Peñismar. La enorme columna de humo negro movilizó a seis dotaciones de bomberos, una unidad de mando y tres medios aéreos de la Generalitat.

"Nos obligaron a sacar los coches"

María Antonia y Esperanza, dos de las afectadas, aseguran en Espejo Público que perdieron sus vehículos después de verse obligadas a desplazarlos del parking público, donde había cerca de 500 coches estacionados por el eclipse.

"Los dos coches calcinados. El problema no es que se hayan quemado, es que el señor alcalde ni se ha presentado a preguntar qué me ha pasado", denuncia una de ellas.

Las vecinas sostienen que el Ayuntamiento les obligó a retirar los vehículos "deprisa y corriendo" y critican que, existiendo "metros y metros de solares", tuvieran que dejarlos en un terreno donde terminaron ardiendo. "¿Por qué nos hicieron sacar los coches del parking? ¿Es que no se puede ver el eclipse?", se preguntan.

También reprochan la falta de explicaciones tras el incendio. "Esto no se puede quedar así. Más vale que me responda porque, si no, tendrá que responder ante todos los seguros", advierte otra afectada.

La polémica por la respuesta de emergencia

"Podría haber sido un amasijo de personas"

Durante el programa, la abogada Montse Suárez ha planteado si los vehículos podían estar aparcados en una zona forestal de alto riesgo. Sin embargo, las vecinas lo niegan y aseguran que el incendio fue comunicado de inmediato. Según relatan, los primeros camiones de bomberos desplazados desde Castellón llegaron "sin agua", lo que, afirman, permitió que las llamas siguieran propagándose entre los vehículos.

"Todo esto es un amasijo de hierros, y podría haber sido un amasijo de personas", lamenta una de las afectadas.

La versión del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Peñíscola mantiene una versión distinta. Según ha trasladado al programa, sí avisó con varios días de antelación de que los vehículos debían retirarse del parking donde se encontraban debido al eclipse.

El Consistorio sostiene que el resto de conductores aparcaron en otras zonas de la localidad y asegura que mantiene contacto con los propietarios afectados por el incendio, mientras continúa la investigación para esclarecer el origen del fuego.

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