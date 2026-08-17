Kaya cambia de opinión al conocer a İpek y queda fascinado con la joven elegida por Sadakat

Kaya acude sin ninguna ilusión a la cita y está a punto de marcharse antes de conocer a İpek. Sin embargo, la joven aparece con naturalidad, consigue sorprenderle y hace que el empresario se replantee su decisión.

Poco a poco, la inteligencia y el carácter de İpek despiertan el interés de Kaya, que termina dándole una oportunidad al encuentro. La cita podría ser el comienzo de una nueva etapa para él.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas