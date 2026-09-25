Ester Muñoz (PP) responde a los ataques de Pedro Sánchez tras el desahucio de Maricarmen: "Él nunca es responsable de nada"

La portavoz del PP, Ester Muñoz, atiende a los micrófonos de 'Espejo Público' para responder a la polémica que ha surgido en los últimos días en torno a la vivienda tras la ejecución del desahucio de Maricarmen. El cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición ha estado muy presente desde el lanzamiento y la portavoz popular ha respondido a las críticas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba del "caso omiso" del Gobierno de Ayuso al caso de Maricarmen por estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público 'aticazos'" y responsabilizaba por completo al Ayuntamiento madrileño y a la Comunidad Autónoma de la "tragedia social".

"Me ha dado mucha vergüenza ajena"

Muñoz ha respondido con ironía: "Pedro Sánchez nunca es responsable de nada". De este modo, criticaba que, ante una negligencia, siempre se señale a agentes externos como la oposición, los jueces o los medios de comunicación o, cuando "no consigue echar la culpa a ninguno de estos", se culpe al Estado como un ente jurídico indeterminado.

"Me ha dado mucha vergüenza ajena ver cómo desde la izquierda se ha usado políticamente a Maricarmen, intentando echar la culpa a los demás de sus propias incapacidades", ha lamentado la portavoz del PP. Muñoz ha señalado a la coalición de Gobierno por intervenir "continuamente" el mercado de la vivienda, que considera que han "destruido", mientras aprobaban leyes que, "a su parecer", beneficiaban a las personas vulnerables.

"Tenemos ideas tan peregrinas como escuchar a ministros del Gobierno de España diciendo que en el Consejo de Ministros se expropie una única vivienda, la de Maricarmen", ha reprochado.

Susanna Griso pide "más esfuerzos" al PP

Susanna Griso, aunque le daba la razón sobre la "expropiación", reclamaba a su partido "más esfuerzos" para alcanzar un acuerdo. "Soy consciente de que esta es la legislatura del muro, pero la ley del suelo sí que debería haberse aprobado", explicaba.

Muñoz le respondía que las leyes del suelo, de vivienda y antiocupación están presentadas, pero paralizadas por Francina Armengol. "No puede ser que Sánchez diga que tiene una mayoría progresista para gobernar, pero cuando no tiene esa mayoría eche la culpa al PP porque no puede gobernar. No nos puede hacer tragar con ruedas de molino", ha señalado.

"No se puede ser tan cínico"

La portavoz subrayaba que el PP tiene medidas y propuestas presentadas y considera que la negativa a llevarlas a votación se debe a que "seguramente saldrían adelante". "No se puede ser tan cínico", ha afirmado en referencia al presidente del Gobierno, al tiempo que se preguntaba dónde están las viviendas públicas que prometió y respondía a los señalamientos dirigidos contra su partido.

En este contexto, el ministro Félix Bolaños también ha sido objeto de las críticas de Muñoz. La portavoz le ha acusado directamente de "mentir a toda España" al afirmar que, si se hubiese aprobado el real decreto que tumbaron Vox, el PP y Junts, el desahucio de Maricarmen no se habría producido.

"Su contrato no se hubiera beneficiado porque su régimen de contrato viene de la ley de urbanismo franquista, por tanto, es mentira", ha sentenciado.

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