Publicidad
LA MESA
Los Hermanos Caño explican el origen de su vídeo viral y revelan qué quieren hacer tras arrasar en redes
Miki y Javi han visitado La Mesa para contar cómo nació durante unas vacaciones el vídeo que los ha convertido en un fenómeno viral inesperado.
Unas vacaciones en Huesca fueron el escenario en el que los hermanos decidieron grabarse cantando y compartir el resultado en redes. Lo que para ellos era algo habitual acabó generando una enorme repercusión.
Lejos de molestarse por los memes y comentarios que ha provocado su éxito, Miki y Javi aseguran tomárselo con humor según detallaban en La Mesa con Cristina Pardo. Además, quieren aprovechar esta oportunidad para seguir adelante con su proyecto de sacar canciones y cumplir su sueño de hacer música.