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Los Hermanos Caño, sobre el fenómeno viral de su canción: “Para nosotros es un vídeo súper normal”

Los Hermanos Caño, sobre el fenómeno viral de su canción: “Para nosotros es un vídeo súper normal”

LA MESA

Los Hermanos Caño explican el origen de su vídeo viral y revelan qué quieren hacer tras arrasar en redes

Miki y Javi han visitado La Mesa para contar cómo nació durante unas vacaciones el vídeo que los ha convertido en un fenómeno viral inesperado.

Alejandro Hergon
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Unas vacaciones en Huesca fueron el escenario en el que los hermanos decidieron grabarse cantando y compartir el resultado en redes. Lo que para ellos era algo habitual acabó generando una enorme repercusión.

Lejos de molestarse por los memes y comentarios que ha provocado su éxito, Miki y Javi aseguran tomárselo con humor según detallaban en La Mesa con Cristina Pardo. Además, quieren aprovechar esta oportunidad para seguir adelante con su proyecto de sacar canciones y cumplir su sueño de hacer música.

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