Los Hermanos Caño explican el origen de su vídeo viral y revelan qué quieren hacer tras arrasar en redes

Unas vacaciones en Huesca fueron el escenario en el que los hermanos decidieron grabarse cantando y compartir el resultado en redes. Lo que para ellos era algo habitual acabó generando una enorme repercusión.

Lejos de molestarse por los memes y comentarios que ha provocado su éxito, Miki y Javi aseguran tomárselo con humor según detallaban en La Mesa con Cristina Pardo. Además, quieren aprovechar esta oportunidad para seguir adelante con su proyecto de sacar canciones y cumplir su sueño de hacer música.