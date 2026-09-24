Elisa Beni, tajante ante el desahucio de Maricarmen: "Es la nueva Ceuta de la izquierda"

Este miércoles se ejecutaba el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía desde hace 70 años en un piso del distrito madrileño de Retiro. Se trataba del cuarto intento para que la mujer abandonara su vivienda.

El desahucio generó una gran polémica y numerosas personas salieron a la calle para protestar y mostrar su apoyo a Maricarmen. Elisa Beni, periodista y colaboradora habitual del programa, publicaba este miércoles un mensaje en redes sociales en el que aludía a que no interesa conocer la realidad de la situación.

Beni trata de explicar en plató a qué hacía referencia con estas palabras. "En 2005 se le acaba la subrogación y tiene dos años para cambiar su situación", explica. "Por aquel entonces, la mujer tenía 60 años y estaba trabajando", añade.

"Pero ella sigue en la vivienda durante 20 años y hace 10 que están en este pleito", trasladaba la periodista.

"Le han ofrecido soluciones habitacionales"

También mencionaba que se ha intentado "mover la emotividad de la gente", haciendo referencia a las informaciones que aseguraban que la mujer "se quedaba en la calle".

"Va a irse a vivir con un primo, octogenario también, y le han ofrecido soluciones habitacionales", contrapone.

En este contexto, Beni considera que hay que "ponerse en el otro lado". La periodista señala que la ley franquista era "insostenible" y que, por ese motivo, los socialistas la modificaron. "Era prácticamente una expropiación de la vivienda", comenta, haciendo referencia a que el alquiler podía pasar de generación en generación.

"Si se dice algo racional te llaman nazi y desgraciada"

"Decidme quién alquilaría un piso en esas circunstancias", sentencia. "Me resulta muy loco que la izquierda radical pretenda reivindicar la ley de Franco y decirnos que la ley que hicieron los socialistas es insostenible", apunta, al mismo tiempo que subraya que existe un "evidente problema con la vivienda".

La periodista cuestiona por qué se escogen casos como el de Maricarmen para convertirlos en "una especie de caso emocional". Asegura que, si se dice "algo racional" ante estos contextos, te llaman, según sus palabras, "nazi y desgraciada". Beni considera que parece que no se puede defender que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo.

La colaboradora insinúa que el caso de Maricarmen es la "nueva Ceuta de la izquierda para tapar lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.