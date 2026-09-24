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Un politólogo analiza la "incompatibilidad" de los tuits de Óscar Puente con su cargo: "Es un perro de presa"

El estilo del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X llama la atención por la dureza de sus ataques. En Espejo Público, un experto político y en comunicación analiza su comportamiento.

Un experto analiza los tuits de Óscar Puente

Un politólogo analiza la "incompatibilidad" de los tuits de Óscar Puente con su cargo: "Es un perro de presa"

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Anna Martín
Publicado:

Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, Paco Marhuenda, Juan Jesús Vivas, Emiliano García-Page, Donald Trump y Antonio García Ferreras son algunos de los nombres que aparecen en el perfil de la red social X del ministro de Transportes, Óscar Puente. Se trata de una lista de personas criticadas por Puente, algo que él mismo justifica diciendo que, al tratarse de un medio distinto a la televisión, los mensajes deben de ser más cortos y contundentes.

Desde "traidor" y "acomplejado mental" hasta insultos mucho más graves son los términos que emplea Puente en sus publicaciones.

Javier Sánchez, politólogo y analista en comunicación, cree que esta actitud podría definirle como "un perro de presa, azote de la oposición e incluso de sus socios del Gobierno". Para el experto, ha llegado a sobrepasar unos límites que en muchos casos ve "incompatibles" con su cargo en el Ejecutivo.

Tras estas conclusiones, Susanna Griso le preguntaba hasta qué punto estas actitudes le hacían ganar puntos dentro de la militancia socialista. Javier Sánchez considera que el ministro ve "una buena idea" lo que hace y recuerda que en 2017, cuando fue nombrado portavoz del PSOE, borró 50.000 publicaciones. "Y no le ha ido mal", añade.

"A Sánchez le conviene tener el ambiente caldeado"

Sin embargo, el analista cree que se ha llegado a "un punto de incompatibilidad muy grande" entre el hecho de publicar una media de 21 tuits al día en su cuenta —de los cuales en torno al 20% son altamente ofensivos— y el hecho de gestionar los transportes del país.

El periodista y colaborador Rubén Amón confiesa sentirse "desconcertado" ante su "frivolidad al hablar de las redes sociales". "Resulta embarazoso", sostiene. A su parecer, quiere coger el testigo de Sánchez y es por ello que está "sobreactuando y disparatando".

Frente a la posición que mantiene el presidente del Gobierno ante estas actitudes por parte de Puente, el periodista Alfonso Ussía cree que "le conviene y le da rédito político tener siempre el ambiente caldeado". "Tenerle de ministro portavoz de la agitación le viene perfectamente", decía.

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