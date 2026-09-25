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¿Qué harían los niños con su primer sueldo?: "Me compraría otro trabajo más cerca de mi casa"

Jimeno invita a los niños a soñar a lo grande e irse lejos, dentro de unos años: ¿qué harían ahora mismo si acabaran de cobrar su primer sueldo?

Y ahora Son...coles

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Antonio Jimeno ha vuelto a preguntarle a los niños por las grandes cuestiones del mundo. Ellos siempre nos dan las mejores respuestas y esta vez no ha sido menos. Jimeno les ha preguntado: ¿qué harían con su primer sueldo?

Muchos niños lo han tenido claro y saben a qué destinarían el dinero sin dudarlo. "Gastarlo porque no me gusta llevar monedas en los pantalones, me pesan", nos cuenta uno de los niños.

Algunas ideas han sido de lo más descabelladas y divertidas. Un niño afirma que "se compraría otro trabajo más cerca de su casa" y otra que "haría una fiesta porque estaría muy contenta de ser adulta".

Los niños ya saben que con dinero se pueden hacer grandes cosas. ¡Y nos lo han dejado saber! ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!

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