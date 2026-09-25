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La Voz, en directo: sigue el minuto a minuto de la segunda noche de Audiciones a ciegas

Más emoción, diversión y voces espectaculares en la segundas Audiciones a ciegas de la temporada.

La Voz, en directo: sigue el minuto a minuto de la segunda noche de Audiciones a ciegas

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Roberto Fernández Ferreira
Roberto Fernández Ferreira
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La Voz 2026 ha empezado de la mejor manera posible. Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López inauguraron sus equipos en una primera noche de Audiciones a ciegas que dejó claro que se avecina una temporada con muchísimo talento.

Esta vez, el gran show que está brindando esta entrega continúa con una nueva dosis de misterio y voces increíbles por las que los coaches lucharán. ¿Sus armas? Como ya vimos en la primera noche de Audiciones, cuentan con una gran cantidad de 'habilidades' que no dudarán en utilizar.

¿Seguirá habiendo piques? ¿Habrá algún coach que sume muchas voces? ¿Conoceremos hoy al talent ganador? ¡Descúbrelo esta noche a las 22:00 horas en Antena 3!

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Roberto Fernández Ferreira

Pablo López pisa fuerte tras una primera noche redonda

Pablo López ha comenzado la edición con cuatro voces en su equipo. Adriana, Mónica, Leticia y Lucía ya han elegido al malagueño, que afronta esta segunda noche dispuesto a seguir encontrando artistas capaces de emocionarle.

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Roberto Fernández Ferreira

¡La Voz continúa con su segunda noche de Audiciones a ciegas!

La Voz afronta esta noche una nueva tanda de Audiciones a ciegas después de un estreno cargado de emoción, talento y grandes estrategias. Pablo López, Melendi, Lola Índigo y Mika vuelven a sus sillones dispuestos a seguir formando sus equipos.

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