La Voz, en directo: sigue el minuto a minuto de la segunda noche de Audiciones a ciegas

La Voz 2026 ha empezado de la mejor manera posible. Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López inauguraron sus equipos en una primera noche de Audiciones a ciegas que dejó claro que se avecina una temporada con muchísimo talento.

Esta vez, el gran show que está brindando esta entrega continúa con una nueva dosis de misterio y voces increíbles por las que los coaches lucharán. ¿Sus armas? Como ya vimos en la primera noche de Audiciones, cuentan con una gran cantidad de 'habilidades' que no dudarán en utilizar.

¿Seguirá habiendo piques? ¿Habrá algún coach que sume muchas voces? ¿Conoceremos hoy al talent ganador? ¡Descúbrelo esta noche a las 22:00 horas en Antena 3!