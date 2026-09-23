Beatriz de Vicente achaca al Estado el desahucio de Mari Carmen: "Ya tenía que ser cutre su oferta al fondo buitre"

Agentes de la Policía Nacional han ejecutado este miércoles el desahucio de Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años residente en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El alzamienro se ha producido al cuarto intento, después de que los tres anteriores fueran aplazados por distintos motivos.

Los agentes han procedido a ejecutar la orden de desahucio poco después de las 11:00 horas, tras desalojar a los manifestantes que se habían concentrado durante la noche frente al inmueble para tratar de impedir el lanzamiento.

"Es un fracaso a todos los niveles"

En plató se ha recibido la noticia y Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, ha agradecido a los voluntarios que han estado presentes durante las últimas horas tratando de frenar el desahucio, una decisión que ha calificado de "terrible".

Durante su intervención, Rubiño ha recordado que Mari Carmen no ha dejado de pagar el alquiler durante décadas y ha considerado "un fracaso a todos los niveles" que haya sido expulsada de su vivienda por una subida que, según sus palabras, es "puramente especulativa" por parte del fondo Urbagestión. Esta empresa es la que está detrás del desahucio de la anciana y, según Rubiño, también ha rechazado una oferta de un pagador anónimo.

"¿Por qué no ponemos coto a estos fondos buitre?", se ha preguntado el portavoz de Más Madrid. "Son fondos extranjeros que están jugando con un derecho recogido en la Constitución", ha señalado. Rubiño ha defendido que, para estas empresas, la vivienda acaba convirtiéndose en un "bien de mercado" con el que, a su juicio, perjudican a las personas "más vulnerables".

"¿Por qué no lo ha comprado el Estado y lo ha convertido en vivienda social?"

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, ha coincidido en que este desahucio es "una desgracia". Sin embargo, ha puesto sobre la mesa que el "Estado es capaz de limitar la propiedad ajena".

En este contexto y en respuesta a Rubiño, de Vicente ha subrayado la idea de que los fondos buitre son "carroñeros porque compran inmuebles con personas muy vulnerables", coincidiendo en parte con el portavoz de Más Madrid. Sin embargo, ha planteado si es necesario trasladar "un problema de la vivienda a una empresa extranjera que no tiene corazón".

"Traslado el problema al Estado", ha afirmado de Vicente con contundencia. "Ese edificio lo ha vendido un banco y se lo ha vendido a un fondo buitre", ha explicado, antes de plantear otra pregunta: "¿Por qué no lo ha comprado el Estado si gran parte de los inquilinos eran personas necesitadas y lo ha convertido en vivienda social?".

Ante este planteamiento, Susanna Griso ha expuesto las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien aseguraba que el Gobierno ha intentado comprar la vivienda y que desde Urbagestión les ofrecieron compensar las rentas, pero que dejaron de contestarles después de "dos meses mareando".

"Quizá es que la oferta del Estado no ha superado la del fondo buitre", ha reaccionado Beatriz de Vicente. Y ha rematado: "Ya tenía que ser cutre".

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