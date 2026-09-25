Kiko Rivera, sonriente tras reconciliarse con Fran Rivera: su gesto tras entregarle parte de la herencia de Paquirri

Kiko Rivera ha cumplido con su palabra y, tal y como prometió a sus hermanos por mensaje poco después de su 'asalto' a Cantora, ha entregado a Fran Rivera parte de la herencia de su padre, Paquirri, que durante años tanto él como Cayetano reclamaron sin éxito a Isabel Pantoja.

Después de que la tonadillera perdiera la finca por sus deudas económicas, el dj entraba con su novia Lola García el pasado 17 de abril rompiendo la verja al que había sido el refugio de la artista.

En ese momento, Kiko se llevó varias cabezas de toros que colgaban en el salón del cortijo y que su progenitor había dejado en su testamento a sus tres hijos, además de varios carros de caballos y un coche descapotable que habían pertenecido al torero.

Lola García y Kiko Rivera | Gtres

Poco después, como revelaba el propio Fran a las puertas de La Maestranza a principios de junio, Kiko se puso en contacto con él después de años sin ningún tipo de relación para comunicarle que las pertenencias las iba a repartir entre Cayetano, Fran y él mismo.

"Imaginaos, yo ya había perdido la esperanza y me ha escrito un mensaje muy cariñoso y la verdad es que dice mucho de él y ha sido un detalle", expresaba emocionado Fran, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con el ex de Irene Rosales.

Y dicho y hecho, Kiko ha entregado a su hermano mayor parte del legado de su padre. Coincidiendo con su presunto enfrentamiento con Cayetano por no incluirle en la Goyesca de Ronda, el padre de Tana Rivera y el hijo de Isabel Pantoja se han reencontrado y han sellado su reconciliación.

Así lo ha compartido un emocionado Francisco en redes sociales. "Gracias, Kiko. Después de años y de perder la ilusión de tener algo de papá, esto dice mucho y muy bueno de ti. Me has tocado el corazón y siempre lo voy a recordar. Estarán en un lugar especial. Papá hoy está más feliz", ha escrito en un post en el que incluye un selfie de ambos abrazados mirando sonrientes a la cámara junto a una pick-up en la que se ven las dos cabezas de toro de Paquirri que el dj ha dado a su hermano tal y como prometió.

Fran Rivera ante las cámaras | Gtres

La incógnita ahora es saber si Kiko también ha entregado parte de la herencia de su padre a Cayetano -ausente en este reencuentro entre hermanos por su distanciamiento con Fran-, con el que siempre ha tenido una relación mucho más estrecha que con el marido de Lourdes Montes.

Asimismo, unas horas después, Kiko ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, al ser preguntado por la reconciliación con su hermano, se ha limitado a dar las gracias y sonreír.