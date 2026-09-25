Ignacio Varela asegura que casi la mitad de la población de Ceuta se está planteando abandonar la ciudad

Al que fuera asesor de José Luis Rodríguez Zapatero, Ignacio Varela, le entristece que Pedro Sánchez solicita más presencia policial y cortes de calles cuando acude al Congreso de los Diputados. Cree que España debería ser un país en el que el presidente del Gobierno tendría que poder salir a la calle sin poner en riesgo su integridad física y que esa animadversión hacia el líder del Ejecutivo dice mucho del momento de crispación en el que nos encontramos.

José Luis Rodríguez Zapatero dice ahora que las joyas halladas en su caja fuerte fueron un regalo del rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud durante un viaje oficial a Madrid en 2007. Varela cree que con esta estrategia Zapatero busca salvarse procesalmente pero está terminando de hundir su código político y moral ante sus propios simpatizantes y su partido.

"Hubo un Zapatero presidente que guardaba las formas y otro que se dedicó a enriquecerse"

En opinión de Varela "hubo un Zapatero presidente que con sus errores y sus aciertos guardaba las formas y un expresidente que se dedicó a enriquecerse". Cree que ahora Zapatero ha puesto de lado todas las consideraciones relativas a su crédito político y moral y se ha embarcado en una estrategia procesal de salvar el pellejo ante la justicia.

Varela no cree esta nueva versión de Zapatero. Él mismo recuerda aquel viaje como asesor del expresidente. Cuenta que aquel fue el primero oficial al exterior de ese Rey. Quien invitó al rey rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud fue el Rey de España. El monarca estuvo unos días en la capital donde tuvo ocasionalmente una cena con el presidente Zapatero de mera cortesía. "Para él un primer ministro no era nadie".

"Le hago un favor a Zapatero al no creerle porque si eso es verdad significa que Zapatero en 2005 hizo que el Gobierno aprobara un código en el que hay una referencia explícita a qué se hace con los regalos. De ser verdad significaría que estaba violando su propio código de conducta siendo presidente"

"Este Gobierno ha tenido una gestión desastrosa en todas las situaciones de crisis"

Sobre los mensajes del informe de inteligencia Chema Gil Garre entre altos del PSOE que reconocen fallos en el conflicto de Ceuta, considera que este Gobierno ha tenido una gestión desastrosa en todas las situaciones de crisis que ha tenido en toda su gestión. "Ha fracasado cada vez que ha tenido que manejar una situación de crisis".

Lamenta que la conclusión al conflicto de Ceuta sea que hoy tengamos una ciudad española inhabitable porque "no están viendo posibilidad de que esto se solucione a medio plazo y muchas familias no pueden mandar a sus hijos al colegio ni vivir normalmente". Mantiene además que según le confirman fuentes expertas en la materia la mitad de la población de Ceuta se está planteando abandonar la ciudad.

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