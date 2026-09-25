Una médica ceutí alerta de los casos de tuberculosis en la ciudad: "Hace años que no lo veíamos, es muy agresivo y contaminante"

Guadalupe, médica ceutí, alertaba en Espejo Público sobre el aumento de casos de tuberculosis y la noticia que ha salido de última hora avisando de que 20 sanitarios en Ceuta están siendo estudiados tras atender a un inmigrante ilegal con dicha enfermedad.

La médica advertía: "Nuestro compañero, es neumólogo, ha dicho que hay tres casos de tuberculosis que hace años que no lo veía, son enfermedades muy agresivas y contaminantes", y explica que se transmiten con facilidad por las pequeñas "gotitas" de flujo de saliva, "es muy complicado aislar a toda la gente que ha estado en contacto", explica Guadalupe.

En el hospital de Ceuta, se están llevando a cabo controles y pruebas para saber si están en contacto y, añade la médica: "No significa que tengas la enfermedad, sino que has estado en contacto".

Varicela, tuberculosis y sarna

La médica ha comentado que los enfermeros y médicos que atienden a migrantes, van preparados con mascarillas FFP2 y guantes. "Todos estamos al máximo, hemos tenido casos de varicela, mujeres embarazadas que, hemos conocido que dormían entre basura, estamos en una situación crítica y se va a poner más todavía".

Guadalupe alega que las enfermedades también incluyen sarna y enfermedades gastrointestinales y avisa que en un mes y medio "vamos a tener que vacunar a nuestros mayores".

"Bajo mi punto de vista, todo lo están haciendo muy mal, porque nosotros nos guiábamos bajo protocolos". La bajada de las temperaturas también puede complicar la situación sanitaria en la ciudad y la propia médica, Guadalupe, pide medios: "Deberíamos tener un campamento militar o algún sitio para aislar a todas esas personas, el problema son nuestros mayores", y finaliza lanzando un mensaje a España y Europa: "Los ceutíes nos sentimos con el corazón partido".

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