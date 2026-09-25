María Dueñas define el primer capítulo de Sira: “Es impactante, dramático y cautivador, no te moverás de la silla”

Adriana Ugarte explica el primer capítulo como dinamita mientras que la autora del libro, María Dueñas ha definido el comienzo de la serie como “dramático, absorbente e instructivo, ya que te muestra un contexto histórico muy interesante”.

La escritora también nos ha querido mostrar la presentación de los personajes en ese primer capítulo. Para Jeremy Neumarck Jones el comienzo de la serie es “Sira encontrándose en situaciones inesperadas”.

Peter Vives ha sacado el lado más emotivo al hablar del primer capítulo de Sira, “es reencuentro” ha confesado el actor que da vida a Marcus.

Emoción, sorpresas y unos nuevos personajes que darán mucho de que hablar, así es el principio de Sira, la serie que se ha presentado en el Festival de San Sebastián y que podrás disfrutar en atresplayer.