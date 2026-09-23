Ana Vázquez (PP), expulsada del Congreso: "Es surrealista, Armengol le ha dicho a todas las mujeres de Ceuta que van armadas, yo les he dado voz"

La diputada del Partido Popular Ana Vázquez ha sido expulsada de la sesión de control después de exhibir un bote de spray de gas pimienta desde su escaño, lo que motivó la intervención directa de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, alegando la prohibición expresa de introducir armas en el salón de plenos.

Tras el incidente, Vázquez ha defendido la legalidad del bote y ha denunciado un intento para silenciar a la oposición: "Lo que hizo la presidenta ante un Gobierno acorralado ha sido intentar reventar la sesión de control, porque le estábamos preguntando por los sicarios que intentaron contratar desde las cloacas del PSOE y no nos respondían".

He dado voz a las mujeres en Ceuta

La diputada popular ha enmarcado la exhibición del bote en una protesta por el deterioro de la seguridad ciudadana en Cetua, argumentando que la normativa de armas ampara la tenencia de estos productos de autodefensa comercializados legalmente: "Yo estaba intentando ponerle voz a esas mujeres de Ceuta que llevan en sus bolsos por desgracia estos sprays de gas pimienta, que según "el artículo 5, están excluidos". Ha sido una cosa inventada por la presidenta, ahora quiere dar marcha atrás y que vuelva al Congreso", ha recalcado.

"Según el decreto, este spray queda excluido como arma de lo dispuesto en el artículo, exceptuándose los sprays de defensa personal. Pueden verlo y no se considera un arma, además está vacío".

La abogada Beatriz de Vicente ha precisado que el spray sí mantiene la catalogación técnica de arma de venta legal y que su porte está vetado dentro del recinto parlamentario, pero la parlamentaria insistió en que la Presidencia actuó de forma precipitada: "Me dicen que la presidenta se ha vuelto a informar tras reventar el control y por lo visto sí podría tenerlo".

Rifirrafe con Eduardo Rubiño

El rifirrafe se intensificó tras trascender que los servicios de seguridad tuvieron que desalojar dependencias del Congreso debido a la supuesta dispersión de gas en los baños. Ante la pregunta directa del portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño sobre si ella había vaciado el recipiente, la parlamentaria lo desmintió tajantemente: "Esto es surrealista, me parece surrealista, no he vaciado nada en el baño. Aún encima, en el edificio 40 no he entrado y pueden verlo en las cámaras, no tengo en ese edificio mi despacho".

Vázquez recordó que en anteriores ocasiones, se han mostrado elementos de diversa índole en el hemiciclo sin que se adoptaran medidas tan severas como piedras, balas, ladrillos, impresoras o esposas vinculados a dirigentes como Gabriel Rufián.

Ana Vázquez ha querido matizar sobre Francina Armengol: "Quiero creer que lo de hoy fue tremendo, que me intentaran callar y que ahora intenten corregirlo, pero el daño ya está hecho. Le ha dicho a todas las mujeres de Ceuta que van armadas, y se va a dar cuenta de que muchísimas mujeres tienen que llevar esto al haber sufrido el aumento de criminalidad en el mes de agosto".

"La señora Armengol hoy ha apoyado nuevamente más al Gobierno que al pueblo de Ceuta". "Le pido a todas las mujeres que llevan esto, que es legal, que no se asusten porque hoy me hayan echado diciendo que es un arma", ha concluido.

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