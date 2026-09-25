David Vigario, sobre el supuesto seguimiento a Biedma: "Querían darle un susto a la jueza"

La jueza Beatriz Biedma ha denunciado ante la Audiencia Nacional que fue objeto de actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella, su entorno personal y familiar y su actividad profesional. La magistrada sostiene que esas actuaciones buscaban desacreditarla y apartarla de procedimientos judiciales. La UCO, en uno de sus informes, identifica precisamente a Biedma como uno de los objetivos de la presunta trama investigada.

El periodista extremeño David Vigario asegura que se llegó a preguntar a vecinos de la jueza por cuestiones de su vida privada: sus aficiones, sus rutinas e incluso el colegio al que acudían sus hijas. También se habría recabado información sobre sus desplazamientos habituales, como el trayecto entre su domicilio y el juzgado o sus visitas al gimnasio. Según Vigario, se trataba de conocer al detalle los movimientos de una mujer que, hasta entonces, sospechaba que podía estar siendo vigilada.

Intento de conseguir información

La propia Biedma sostiene que la presunta trama habría intentado conseguir información sobre ella para desacreditarla públicamente y promover denuncias o quejas en su contra. También ha señalado que se habría intentado recabar información de su entorno. Por estos hechos, ha solicitado personarse como acusación particular en la causa que investiga a la presunta trama vinculada a Leire Díez.

Ahora, según el testimonio de Vigario, la investigación apunta también a los supuestos contactos con personas vinculadas a un clan de narcotráfico de Badajoz. El periodista habla de un supuesto intento de "dar un susto" a la magistrada, aunque esta afirmación forma parte de las informaciones y declaraciones que están siendo investigadas y no de un hecho probado. La UCO dispone de grabaciones que, según informaciones publicadas esta semana, estarían relacionadas con esos contactos.

Varios periodistas señalados

El caso no afecta únicamente a la jueza. Vigario asegura que varios periodistas que han seguido las investigaciones en Extremadura también han quedado en el foco de estas maniobras, aunque en su caso concreto afirma no tener información de que esté siendo vigilado. Lo que sí cuestiona es que, con todos estos elementos sobre la mesa, no se haya llamado a declarar a todas las personas que podrían estar relacionadas con la presunta trama.

La jueza Biedma continúa al frente de su actividad profesional mientras reclama que se investiguen estos hechos. La magistrada sostiene que las actuaciones denunciadas podrían incluir delitos como obstrucción a la justicia, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos u organización criminal, aunque será la investigación judicial la que determine si existieron esos delitos y quién pudo estar detrás.

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