El desahucio de Maricarmen: ¿Dónde ha pasado su primera noche? Miles de personas se movilizan por toda España

Ingresada en el hospital Gregorio Marañón con un cuadro de "agotamiento severo" a sus 87 años. Así ha pasado la primera noche Maricarmen tras su desahucio.

Una noche intensa en la que Maricarmen ha tratado de evitar lo inevitable: salir de la que ha sido su casa los últimos setenta años. Su abogada, Beatriz Duro, asegura que "su situación era ya de máxima vulnerabilidad y con todo lo vivido, que ha sido muy violento, está muy afectada". "Desde octubre que fue el primer intento de desahucio hasta hoy, por Maricarmen parece que han pasado diez años, esto ha tenido una repercusión en su salud que se ve en lo físico, el impacto sobre la salud es tremendo".

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, organización que también ha tratado de paralizar por todos los medios el desalojo, confirman que a pesar del varapalo ella está "agradecida" por la "ola de solidaridad brutal".

¿Dónde vivirá tras el desahucio?

Mari Carmen no volverá a su domicilio, ubicado en el número 46 de la calle madrileña de Alcalde Sainz de Baranda, pero ahora la pregunta que se hacen muchos es ¿dónde vivirá?

Según las últimas informaciones, Vicente, primo de Maricarmen y al que la anciana considera como un hermano, será clave en su futuro. Al parecer, cuando Maricarmen salga del hospital se trasladará a vivir junto a Vicente y su mujer en un apartamento.

Miles de personas arropan a Mari Carmen

Horas antes de que Maricarmen se viera obligada a abandonar su vivienda, miles de personas se concentraban a las puertas de su casa para evitar su salida. "Lo único bueno que ha tenido esto es que ha habido una oleada de generosidad de gente ofreciendo lo mucho o lo poco que tiene para ayudar de alguna forma a Maricarmen y la solidaridad de la gente que ha estado en el desahucio, la vergüenza es que con la ley en la mano esto pueda darse", lamenta su abogada.

Lo cierto es que durante todo el proceso se han ido proponiendo posibles soluciones a la empresa que había comprado la vivienda de Maricarmen, pero ninguna ha sido aceptada: "Ha sido imposible, la empresa se ha negado a cualquier tipo de acuerdo, llevamos meses planteando distintas opciones, se ha ofrecido comprar la casa, se le ha ofrecido pagar el precio de mercado y cubrir con la parte que le faltara a Maricarmen hasta que ellos pudieran satisfacer su ánimo especulativo y no han querido nunca nada", asegura la letrada.

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