Susan Sarandon y Hannah Einbinder, detenidas en una protesta masiva pro-Palestina en Nueva York

La actriz ganadora del Oscar Susan Sarandon y la estrella de la serie Hacks, Hannah Einbinder, se encuentran entre el grupo de personas detenidas este jueves 24 de septiembre por la policía de Nueva York.

Ambas participaban en una manifestación no autorizada en los alrededores de la sede de la ONU, que buscaba expresar su rechazo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, coincidiendo con su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las imágenes captadas por la Agencia France-Presse muestran el momento en el que los agentes esposan a Sarandon, mientras que el New York Post confirmó que Einbinder fue apartada y detenida por las fuerzas de seguridad durante la convocatoria organizada por el colectivo Jewish Voice for Peace.

Susan Sarandon en la protesta contra Netanyahu en Nueva York | Reuters

Los manifestantes llavaban pancartas con lemas como "Dejad de armar a Israel" y "Poned fin al genocidio", al grito de "Palestina libre" y "Netanyahu, no puedes esconderte, te acusamos de genocidio".

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York declaró sobre la intervención: "Los miembros de la Oficina de Asuntos Comunitarios del Departamento de Policía de Nueva York emitieron advertencias, aconsejando a los participantes que se marcharan".

Sin embargo, ante la negativa del grupo a dispersarse, añadió: "Continuaron bloqueando la intersección. Varias personas que no acataron las órdenes fueron detenidas". Según los organizadores, la cifra total de detenidos superaría el centenar de personas.

Durante el arresto de Einbinder, la actriz de 31 años gritaba a los agentes: "¡Netanyahu fuera de Nueva York!".

Cabe destacar que en el Festival de Cine de Venecia este mismo mes, Sarandon ya confesó las represalias laborales que sufre por su postura y su apoyo al pueblo de Gaza.

Comunicado de Hannah Einbinder en sus historias de Instagram | Instagram Hannah Einbinder

Tras su liberación, Hannah Einbinder publicó en sus historias de Instagram un comunicado: "Si las imágenes de mis amigos y yo siendo arrestados en protesta por la vergonzosa visita de Netanyahu a Nueva York atraen la atención hacia algo, que sea hacia la devastadora guerra genocida que Israel está librando contra el pueblo de Palestina y el sur de Líbano; hacia los ataques de los colonos, las demoliciones de hogares, el bombardeo de personas mientras duermen; hacia los crímenes que ocurren CADA DÍA pero que casi no obtienen cobertura en la prensa internacional."

"El gobierno de EE. UU. tiene el poder de poner fin a toda esta matanza, saqueo y robo de tierras, pero en su lugar opta por recibir con los brazos abiertos al carnicero de Gaza. El hecho de que el orquestador de todo este derrame de sangre ande libremente por nuestras ciudades es una acusación TANTO A LOS REPUBLICANOS COMO A LOS DEMÓCRATAS que habilitan y protegen a los arquitectos del genocidio como Netanyahu. No confundamos el espectáculo con la historia: el genocidio es el titular, y es hora de que termine.", finalizaba la actriz.

En una historia posterior, añadió: "Como siempre, por favor apoya a @pal.humanity si puedes hacerlo", adjuntando un enlace directo para realizar donaciones.