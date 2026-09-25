VÍDEO: El momento de la detención de la actriz Susan Sarandon durante una protesta contra Netanyahu

La actriz Susan Sarandon ha sido detenida este jueves por la policía de Nueva York junto a Hannah Eibinder, durante una protesta en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu coincidiendo con su intervención den la Asamblea General de la ONU.

En las imágenes se ve como varios agentes rodean a Susan Sarandon para detenerla y se la llevan entre gritos de apoyo a la actriz. También, en la manifestación, ha sido detenida Darializa Avila-Chevalier, candidata demócrata para la Cámara de Representantes de EEUU y respaldada por el alcalde, Zohran Mamdani, según The New York Post.

La protesta estuvo organizada por la organización Jewish Voice for Peace y es una de las concentraciones previstas para hoy en favor de Palestina y contra la participación de Netanyahu en la ONU.

Pese a las diversas manifestaciones, Netanyahu tomó la palabra en la Asamblea General, donde cargó contra Mamdani, al que calificó como un "antisemita" que "elogia a criminales condenados por apoyar a Hamás".

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