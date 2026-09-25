La pensión del hijo de Omar Montes sube de 450 a 2.000 euros al mes tras la sentencia judicial

La Justicia ha aceptado la petición de la Fiscalía y obliga a Omar Montes a pagar 2.000 euros mensuales de manutención, además del seguro médico y los gastos extraordinarios. Hasta ahora, el cantante abonaba 450 euros.

Nuria Hidalgo había solicitado 4.000 euros para su hijo. Tras conocerse la resolución, Montes ha asegurado que prefería ingresar 3.000 euros directamente al menor. Según Nacho Gay en Y ahora Sonsoles, la madre está contenta con la sentencia, aunque cree que puede traer problemas.