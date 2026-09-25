El secreto de Renata sale a la luz antes de morir: confiesa a Catalina que la cambió por Clara al nacer

La epidemia de gripe golpea Punta do Bico y Renata sabe que le queda poco tiempo. La criada escapa de la enfermería sin que el doctor Cubedo e Inés se den cuenta y consigue llegar hasta Catalina.

Ante una joven incapaz de asimilar la revelación, Renata confiesa que la cambió con Clara al nacer para darle la vida que creía que merecía. Después le declara su amor y muere en sus brazos, dejando a Catalina con una verdad que lo cambia todo en Las hijas de la criada.